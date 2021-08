Presentata ai cittadini la lista Noi con voi

Condivisione, impegno, coesione sono le qualità che la lista Noi con voi metterà in campo per vincere alle prossime elezioni.

Noi con voi

Questa sera, presso la propria sede, è stata presentata la lista Noi con voi guidata dal candidato sindaco Filippo Spagnoli. Per l'occasione sono intervenuti numerosi esponenti del mondo della politica: Alessandro Mattinzoli, assessore Regione Lombardia, Forza italia, Oscar Danilo Lancini, Eurodeputat, Lega Salvini premier, Gabriele Barucco, vice presidente commissione ambiente Regione Lombardia, Forza Italia, Alberto Bertagna, Segretario provinciale Lega Salvini premier. Durate la serata gli esponenti dei partiti Forza Itali e Lega Salvini premier hanno dato il loro appoggio al candidato sindaco sottolineando l'importanza di essere riuscito a creare una squadra di governo forte e coesa dove al primo posto c'è l'interesse per la comunità di Montirone. "Devo ringraziare tutti per il grande supporto ricevuto - ha dichiarato Spagnoli - Siamo prontissimi, abbiamo scelto la miglio squadra possibile, ricca di competenze e desiderosa di offrire il proprio contributo. Noi con voi significa proprio questo: uno stretto legame con i cittadini che non verrà mai meno perché il nostro intento è quello di lavorare assieme".