Politiche 2022: Cristina Almici eletta in Parlamento

Il vice sindaco di Bagnolo Mella, Cristina Almici, eletta in Parlamento.

Tra i politici bresciani che andranno in Parlamento c'è anche Cristina Almici (Fratelli d'Italia), ex primo cittadino e attualmente vice sindaco di Bagnolo Mella, che è stato eletta con il proporzionale.

In queste ore in tanti le hanno fatto le congratulazioni e augurato buon lavoro: "Onorevole Cristina Almici, un sogno che si realizza dopo 10 anni di opposizione a Bagnolo, 10 anni da sindaco di Bagnolo e un anno di vice sindaco - uno dei commenti - Un cammino sempre in salita, senza distrazioni, notti passate a studiare e a preparare bilanci, sempre dalla parte dei cittadini. Auguri Onorevole , certo che farà la differenza anche a Roma!".