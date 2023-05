Il sindaco Laura Trecani, eletta lunedì 15 maggio, ha definito gli assetti della Giunta e tutto il gruppo di lavoro. Ago della bilancia sono state le preferenze e il sostegno del gruppo politici che hanno appoggiato la corsa di Trecani, volto del Centrodestra e della civica OspiLa, ora al suo fianco per il prossimo quinquennio amministrativo.

Ospitaletto, definita la nuova giunta del sindaco Trecani

Braccio destro del primo cittadino Laura Trecani sarà Ugo Maranza, che vestirà i panni di vicesindaco e assessore a Sport, Tempo Libero e Politiche per i Giovani. Assessorato anche per Umberto Franzoni (Servizi Sociali), Ernesto Mena (Attività Produttive e al Commercio), Silvia Guarneri (Pubblica Istruzione, Cultura e Lavori Pubblici) e Roberto Torri (Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ed Ecologia, Vigilanza, Sicurezza e Polizia Locale), mentre il sindaco manterrà in capo a sé i settori Bilancio, Tributi, Organizzazione Servizi e Personale, Affari e Rapporti Istituzionali. A completare la “squadra di governo”, inoltre, saranno i tre consiglieri Piera Masperi, Germana Antonelli e Sandro Bertoli, a cui sono state affidate rispettivamente le deleghe a Pari Opportunità, Protezione Civile Sportello d’Ascolto.