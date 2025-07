Mariateresa Vivaldini (Fdi/Ecr): "Accogliamo con soddisfazione il pacchetto semplificazione"

Mariateresa Vivaldini: "Accogliamo con soddisfazione il pacchetto semplificazione".

Ad esprimersi sulla questione è l'europarlamentare Mariateresa Vivaldini (Fdi/Ecr) di Pavone del Mella.

"Accogliamo con favore il pacchetto di semplificazione che ha proposto la Commissione perché è un pacchetto che ci aspettavamo, un pacchetto importante per aiutare le piccole medie imprese, anche l'impresa media capitalizzazione le small mid caps. Io sono molto onorata di essere la relatrice. Ho una grande responsabilità ma anche l'attestato di stima nei confronti del mio gruppo, il gruppo Ecr ed anche del lavoro che sta svolgendo Giorgia Meloni dal punto di vista programmatico ed anche politico. Fulcro è semplificazione, sburocratizzazione, rilancio della competitività delle nostre imprese. Le nostre imprese in Europa si dividono in piccole e medie imprese e small mid caps che sono le imprese a capitalizzazione. Queste sono quelle sulle quali si concentra l'Omnibus4, quello di voler estendere anche a queste aziende che nel tempo si sono allargate e ampliate, tutti quei benefici che hanno le piccole medie imprese. Anche nel report Draghi era stato detto le aziende che stanno più soffrendo adesso in Europa sono proprio le piccole e medie imprese e le small mid caps, perché hanno più oneri rispetto alle grandi imprese. In queste aziende si concentra il 13% dell'occupazione ed anche in settori strategici come per esempio l'elettronica, l'energia, la difesa, la sanità".

"Credo che sia molto importante, come dicevo prima, un attestato di stima. Il Parlamento adesso sta virando grazie a Dio un po' più a destra. Ricordiamoci che le nostre imprese, come la nostra agricoltura, sono state messe in ginocchio dal Paralamento della scorsa legislatura molto ideologico con un green deal che ci ha proprio messo in ginocchio. Noi non vogliamo questo, lo abbiamo sempre gridato a gran voce. Forse proprio per questo, visto che siamo dalla parte delle aziende e dei lavoratori, ricordiamoci che la sostenibilità ambientale ci deve essere ma prima di quella ci deve essere quella economica perché da questa deriva anche quella sociale. Noi pensiamo quindi a tutti: dai lavoratori delle imprese, ai nostri imprenditori, ai nostri agricoltori. E forse è per questo, visto che ci siamo sempre battuti per loro, che la scelta è caduta su di me e soprattutto sul nostro gruppo, E questo è molto importante".