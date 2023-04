Lograto: inaugurato il nuovo circolo di Fratelli d'Italia

Inaugurato oggi (giovedì 20 aprile 2023) il nuovo Circolo Fratelli d’Italia "Fratelli Mattei" a Lograto.

Inaugurato a Lograto il nuovo circolo di Fratelli d'Italia

Ad inizio anno gli iscritti a Fratelli d’Italia, residenti a Lograto, si sono riuniti e hanno nominato Presidente del Circolo Locale Angioletta Valtulini. Il Vicepresidente è stato individuato in Gianmarco Rocco e la segretaria in Pinuccia Bianchi. Il Circolo nasce per dare voce al 28,94% di elettori che a settembre 2022 hanno deciso di riporre in Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia la loro fiducia. Un gruppo eterogeneo che ha deciso di mettersi in gioco per rappresentare, all’interno della macchina amministrativa e ai tavoli istituzionali, la propria comunità.

Le parole del coordinatore Provinciale

“Fratelli d’Italia cresce – dichiara il Coordinatore Provinciale Diego Zarneri – in tutto il territorio bresciano. Ogni settimana s’inaugurano nuovi circoli e nuovi amministratori aderiscono al partito. Premiata la nostra coerenza e la qualità della nostra offerta politica, perché ricca di temi chiari e credibili, premiato l’ottimo operato del governo e del nostro premier Giorgia Meloni, premiata la buona amministrazione dei nostri rappresentanti negli enti locali, ma la crescita delle adesioni premia soprattutto lo sforzo di una rinnovata classe dirigente bresciana impegnata in un lavoro costante di radicamento e proposta che ha il volto della competenza, dell’entusiasmo e della motivazione. Il partito cresce e si struttura per garantire massima rappresentatività nelle tornate elettorali per le amministrative. Sono molto soddisfatto dell’apertura del Circolo FDI Lograto, non solo perché conosco da molti anni le persone a cui è affidata la rappresentanza del partito, ma perché una nuova comunità di iscritti al partito si attiva sul territorio per rappresentare lo straordinario progetto politico di Giorgia Meloni e contribuisce alla crescita di Fratelli d’Italia. Auguro ad Angioletta e tutti i tesserati buon lavoro, avranno il supporto di tutta la federazione bresciana e dei nostri eletti nelle istituzioni.”