Kevin Fadda lascia la minoranza, entra in Consiglio Luisa Venturini

Il consigliere Kevin Fadda lascia i banchi del gruppo di opposizione Civitas Provaglio ed entra in Consiglio, al suo posto, Luigina Venturini, per tutti Luisa, prima dei non eletti della lista Progetto Provaglio, da cui poi si è separata la costola di Civitas.

Dimessosi per motivi legati al nuovo impiego lavorativo, la surroga del consigliere di minoranza è avvenuta durante l’ultima seduta di Consiglio a Palazzo Francesconi.

"È stata una scelta sofferta - ha dichiarato Fadda - Vivo la politica fin da quando avevo 15 anni e il mio nuovo lavoro in ambito sindacale genera una incompatibilità con l’impegno in Amministrazione. Non è un addio, ma un volermi mettere in gioco come ho sempre fatto attivamente per gli altri: il sindacato per me è politica attiva e aiutare gli altri resta sempre la mia priorità".