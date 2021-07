In vista delle elezioni il Centrodestra verso la spaccatura

Il Centrodestra di Bagnolo Mella verso la spaccatura.

Alle elezioni il Centrodestra diviso?

L'unione fa la forza.

Ma non in questo caso. Non c'è ancora nulla di ufficiale e nemmeno di ufficioso, ma le voci di paese si fanno sempre più insistenti e anche i social «parlano» parecchio.

Quel che emerge è che il centrodestra di Bagnolo Mella non procede compatto, ma va verso la spaccatura e dunque si profilano due liste alle prossime elezioni (oltre alle altre che potrebbero crearsi o a quelle già esistenti, come quella del candidato sindaco Ermelina Ravelli).

Come detto nulla di ufficiale e potrebbero esserci anche dietrofront dell'ultimo minuto, ma la sensazione è appunto quella che si vada verso una spaccatura.

Ad un certo punto si pensava si potesse trovare una quadra e andare con un centrodestra compatto alle prossime elezioni, previste in autunno, ma su alcune decisioni proprio non si è riusciti a trovare un punto d'incontro, come sul candidato sindaco.

