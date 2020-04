Il senatore Gianpietro Maffoni, sindaco di Orzinuovi, scrive alla Regione

Il sindaco di Orzinuovi, il senatore Gianpietro Maffoni, ha scritto una lettera a Regione Lombardia in merito agli imminenti interventi di monitoraggio della popolazione tramite test per gli anticorpi e attraverso tamponi.

Il testo dello scritto

Nel testo si legge: “Si è infatti appreso con molto sollievo che, a partire dal prossimo martedì 21 aprile, gli interventi suddetti vedranno coinvolta, tra le prime, la provincia di Brescia, quando saranno svolti circa 20mila test sierologici giornalieri che riteniamo assolutamente necessari per mappare la situazione reale della diffusione del virus e permettere a molte persone, innanzitutto, di conoscere in modo preciso la propria situazione sanitaria, e poi di poter valutare in modo consapevole e responsabile un eventuale rientro al lavoro.

Ci premettiamo di evidenziare che, come purtroppo ben noto, la situazione che ha visto tragica protagonista la nostra cittadina di Orzinuovi è stata in assoluto, dal punto di vista percentuale, la più pesante dell’intera provincia, con un bilancio di persone decedute molto grave e con un numero di infetti da Covid19 superiore alla realtà di ogni altro paese del bresciano.

Per questo motivo ci permettiamo di segnalare la necessità di un urgentissimo intervento sul nostro territorio in quanto solo una totale consapevolezza della situazione reale del contagio da parte di tutti, amministratori e cittadini, può permetterci di adottare i migliori comportamenti e assumere le più efficaci decisioni per le prossime fasi dell’epidemia.

Naturalmente sin dalle primissime evidenze dell’emergenza sanitaria abbiamo adottato decisioni durissime che hanno permesso di limitare la diffusione del virus e temperare in tal modo il già drammatico bilancio con cui oggi ci troviamo a dover fare i conti.

Risulta però oggi più necessario che mai avere il quadro definito della reale diffusione del Covid19 nella popolazione e procedere così ad assumere eventuali misure conseguenti e ci permettiamo pertanto di segnalare come impellenti e improcrastinabili per il Comune di Orzinuovi tutti gli interventi da voi in programma, finalizzati alla mappatura della situazione”.

