Il senatore Gianpietro Maffoni: “Conte lo aspettavo 60 giorni fa”

Non vuole fare polemica ma dire la sua opinione in merito alla presenza del presidente del Consiglio a Brescia: “Giuseppe Conte lo aspettavo 60 giorni fa”.

Ha fatto discutere l’arrivo di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ieri sera a Brescia e il sindaco di Orzinuovi, nonché senatore, Gianpietro Maffoni, ha voluto dire la sua. “Non voglio fare alcun tipo di polemica dato il momento delicato – ha esordito il primo cittadino – Ma il presidente del Consiglio si è presentato in una delle province che sono state l’epicentro di questo virus, 67 giorni dopo, per pochi minuti e in piena notte. Sicuramente mi sembra in forte ritardo e non all’altezza dell’emergenza. Abbiamo avuto migliaia di morti, poteva arrivare prima. Come sindaco lo sforzo maggiore che ho fatto è stato quello di stare vicino alla comunità, lui doveva farlo per l’Italia”.

