Il gazebo di Forza Nuova si sposta, in Piazza il ricordo per le vittime dei fascisti

Il gazebo di Forza Nuova ci sarà, ma è stato spostato nell’area dei Giardini pubblici, in piazza Vittorio Emanuele uno spazio e un sit in di Anpi e tutte le firmatarie della protesta degli scorsi giorni volta a “Tutelare la Memoria dei giovani orceani trucidati dalla barbara violenza fascista”.

La comunicazione è stata diramata da Anpi e Cgil

“Nel corso dell’assemblea tenuta ieri pomeriggio (mercoledì 8 aprile 2026 ndr) il segretario provinciale Anpi Lucio Pedroni ha ringraziato le realtà associative orceane per la pronta, corale ed efficace reazione data alla diffusione della notizia relativa l’iniziativa di propaganda autorizzata dall’Amministrazione comunale a favore del gruppo Forza Nuova per l’11 aprile in piazza Vittorio Emanuele, proprio nei pressi delle lapidi commemorative dei giovani orceani trucidati dalla barbara violenza fascista il 26 aprile 1945: Annibale Moneta, Camillo Grazioli, Andrea Mainardi, Severino Micheli – hanno fatto sapere tramite un comunicato stampa – Ha altresì informato circa l’iniziativa assunta presso la Questura di Brescia, in concerto con il segretario generale della Cgil Brescia, Francesco Bertoli, di richiedere per la data dell’11 aprile l’utilizzo del medesimo spazio, per tutelare cosi la Memoria dei giovani orceani”.

La decisione della Questura e l’invito di Anpi alla partecipazione