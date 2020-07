Il candidato della terza lista quinzanese è Pietro Cruber

Svelato il nome della Nuova Civica per Quinzano: si tratta di Pietro Cruber.

Il terzo candidato è Pietro Cruber

A sfidare Adriano Perotti e Lorenzo Olivari è sceso in campo Pietro Cruber e la corsa per conquistare il Palazzo sarà a tre.

Settembre si avvicina e così anche la data delle elezioni: quello che si prospettava essere un testa a testa è diventata una corsa a tre e Cruber è subentrato oggi, martedì, annunciando ufficialmente la sua candidatura per la Nuova Civica per Quinzano.

“Avverto il desiderio di mettere a disposizione della nostra comunità la mia esperienza, le mie competenze e il mio entusiasmo – ha dichiarato – Abbiamo costruito una squadra di persone capaci e competenti già da tempo attive sul territorio. Ognuno di noi, in base alle proprie esperienze lavorative, si sente motivato a partecipare all’attività amministrativa; per questa ragione vorrei essere la guida di questa nuova realtà, amministrando Quinzano e salvaguardandone il bene comune, promuovendone le grandi risorse e risolvendo i vari problemi che lo affliggono. Per fare ciò avrò bisogno di tutti voi, della vostra partecipazione e della condivisione del nostro progetto. Fin da giovane ho collaborato con la parrocchia, il nostro oratorio, con l’amministrazione comunale e con le associazioni di volontariato.

Ho imparato a conoscere a fondo il tessuto e le realtà quinzanesi: il primo cittadino deve saper ascoltare la voce dei cittadini e operarsi per migliorare le condizioni di vita dell’intera comunità. I nostri valori di fondo sono: riqualificazione del territorio, incremento dei servizi al cittadino e crescita e sviluppo delle attività locali. Per governare il paese è fondamentale pensare sempre di salvaguardare il bene di tutti.