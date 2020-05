Gianclair Corazzina è il nuovo vicesindaco di Montirone

Gianclair Corazzina è il nuovo vice sindaco di Montirone.

Il primo cittadino Eugenio Stucchi ha scelto Gianclair Corazzina come vicesindaco, dopo le dimissioni di Filippo Spagnoli.

Corazzina, nato a Brescia il 18 novembre 1972, è residente a Montirone dal 1999.

Sposato, con un figlio, ha lavorato per oltre venti anni come manager in prestigiose aziende multinazionali ed è attualmente imprenditore e titolare di un’agenzia di trading internazionale.

Nell’attuale Amministrazione ricopriva già il ruolo di assessore al Bilancio e Tributi e come detto ora ha preso il posto di Spagnoli come vice sindaco. “Innanzitutto mi spiace per quanto accaduto all’assessore Filippo Spagnoli. Alla luce della sua decisione ringrazio poi il sindaco Stucchi della fiducia che ha riposto in me e sono felice e orgoglioso per questo – le parole di Corazzina – Credo che mi abbia scelto perché tra gli assessori ero quello con più esperienza e un po’ più navigato vista l’età e credo che in questo momento delicato il sindaco abbia deciso di puntare su di me per aiutare a far crescere i nostri ragazzi”.

