Fuoco incrociato in Consiglio comunale, Caterina Magri abbandona l’aula

«Non ascoltate mai le nostre proposte, sindaco sei un pagliaccio». E così, Caterina Magri dell’opposizione di Borgo San Giacomo ha abbandonato l’aula sbattendo la porta.

Fuoco incrociato in Consiglio

Sono volate parole grosse durante la seduta del Consiglio comunale di martedì sera, dove fra la minoranza e la maggioranza, dalle consuete scintille è nato un incendio, tanto che il consigliere di opposizione Caterina Magri ha deciso di abbandonare l’aula sbattendo la porta.

L’oggetto del dibattito? I finanziamenti che l’Amministrazione ha deciso di distribuire in paese alle varie categorie senza, secondo la minoranza di Insieme per Borgo, tener conto della loro opinione. Un fatto per Magri e il collega «di banco» Fabio Spinoni, inaccettabile.

Il sindaco Giuseppe Lama, martedì, stava appunto snocciolando l’ultimo punto, dove ha annunciato la distribuzione dei fondi statali e regionali in paese in una variazione di Bilancio, ma Magri alla fine è intervenuta e la seduta si è infuocata.

Leggi l’articolo su Manerbio Week, in edicola da venerdì 3 luglio.