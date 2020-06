Fratelli d’Italia scende in piazza con i sindaci per protestare contro il Governo

Fratelli d”Italia, con i sindaci Gianpietro Maffoni e Cristina Almici, in piazza a Brescia per protestare contro il Governo.

“Fratelli d’Italia Brescia in piazza per rappresentare cittadini, imprese, categorie professionali e famiglie dimenticate e tradite dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus”.

Lo ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Gianpietro Maffoni, che è anche sindaco di Orzinuovi, che in questo momento si trova in piazza impegnato nella protesta.

“La Festa della Repubblica simboleggia il valore della Patria ed incarna l’orgoglio dell’appartenenza alla Comunità Nazionale – ha aggiunto Maffoni – pertanto non potevamo non essere presenti per sottolineare l’importanza di questa ricorrenza. Per noi e’ solo importante tenere stretto il Tricolore simbolo di una Nazione che vuole rinascere con una nuova politica fatta di valori e territori tradotti in azioni concrete. Ricordo infine che queste manifestazioni sono solo il prologo di una grande mobilitazione di popolo che organizzeremo nel prossimo mese di luglio insieme al nostro Leader Giorgia Meloni ed il centrodestra intero”. Presente con lui, oltre a esponenti politici del territorio, anche il sindaco di Bagnolo Mella Cristina Almici.