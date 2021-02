Il giovane Nicola Tengattini Marini nominato capo dipartimento turismo regionale per Forza Italia Giovani.

Forza Italia giovani sceglie un paraticense per guidare il turismo

“Sono onorato di poter ricoprire un ruolo così rilevante quale quello di Delegato di Regione Lombardia al dipartimento nazionale del turismo per Forza Italia Giovani – si legge nel suo comunicato – Ringrazio per avermi dato questa opportunità al Presidente Marco Bestetti, ai Coordinatori Antony Mammino, Michele Vitiello e Christian Bertozzi. Il turismo è un settore fondamentale per la regione, “per i nostri laghi, per le nostre montagne, per le nostre città, per i nostri patrimoni culturali storici. Nel nostro paese il turismo offre posti di lavoro a 4,2 milioni di persone e a livello europeo l’Italia è la Nazione in cui le attività turistiche generano il maggior numero di lavori e arriva a toccare complessivamente il 15% del PIL. Per tali ragioni le categorie interessate devono ricevere maggiore attenzione da tutte le forze politiche. Forza Italia, come me, ha da sempre a cuore il comparto turistico”. In qualità di cittadino residente in un luogo così importante “mi sento in dovere di valorizzare, promuove e dare voce a tutte le attività che si sono sentite abbandonate in questa fase delicata. Farò sentire la voce di Brescia per dare la mia totale disponibilità a collaborare sottolineando l’importanza di trovare i canali di comunicazione per far emergere il lavoro del giovanile perché diventi centrale nell’agenda politica del partito. Vogliamo incidere sulla politica nazionale e tornare a rendere noi giovani protagonisti della politica e del nostro futuro.”