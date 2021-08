Filippo Spagnoli candidato sindaco a Montirone.

Spagnoli si candida

“In questi mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare la comunità montironese e su cosa avrebbe comportato una candidatura in un momento storico così difficile per il nostro paese. Veniamo da una stagione complicata sotto tanti punti di vista. La convergenza dei partiti sul mio nome è il frutto di una presa d’atto della volontà degli elettori montironesi di centrodestra ma non solo".

L’ex assessore è il candidato Sindaco della lista di centrodestra “Noi con Voi” un nome nuovo che lascia trasparire la voglia di novità e inclusione verso la cittadinanza, Filippo Spagnoli – 28 anni – lavora in Regione al Pirellone, è laureato in giurisprudenza indirizzo internazionale ed ha annunciato, una settimana fa, l’uscita del suo libro “Montirone e lo sport – La storia delle nostre associazioni sportive”.

"Prima di accettare mi sono preso del tempo per scegliere, con gli amici con cui abbiamo iniziato il percorso, le persone giuste che potessero garantire stabilità, esperienza e competenza per rilanciare il nostro paese. Ora che la squadra è al completo, e il programma è pronto, il tempo per le riflessioni è finito, mi candido Sindaco di Montirone con la convinzione che possiamo cambiare pagina partendo dalla necessità di riaprire e riqualificare senza perdere tempo il Centro Sportivo chiuso unilaterlamente dall’ex sindaco; dalle numerose problematiche ambientali che invadono il nostro territorio; dalla rigenerazione urbana di tanti spazi: primo su tutti il cimitero ma anche i numerosi parchi; dal garantire ai nostri bambini, ragazzi e al personale scolastico, ambienti più moderni, sicuri e ordinati; dal concepire una struttura leggera per i nostri anziani ma anche dal rilancio del Teatro Sicomoro senza dimenticare le opportunità che la transizione ecologica potrà offrire al nostro Comune. Non mi candido per completare un lavoro ma per avviare una nuova fase ovvero la trasformazione di Montirone in un paese moderno, un paese che renda le persone orgogliose di viverci. Non sarà semplice ma con l’aiuto di tutti abbiamo la possibilità reale di farcela.nIl futuro non è mai stato così vicino al nostro presente".

Sabato 28 agosto alle 18, presso la sede elettorale sita in Via Palazzo 7 a Montirone, ci sarà la presentazione del simbolo e del candidato sindaco. Sono attesi rappresentanti provinciali, regionali e nazionali dei partiti di centrodestra.