Non c’era alcun dubbio: Fabiana Valli è il nuovo sindaco di Castelcovati. L’ex vice, da oggi, indosserà la fascia di primo cittadino.

Fin da subito, infatti, è stato chiaro che a Castelcovati i nomi in corsa erano due, ma la sfida è stata solo una facciata. Alla lista Valli Sindaco, la ben collaudata coalizione di Centrodestra (Lega, prima di tutto, e Fratelli d’Italia) e civica Lavoro e Buonsenso che da 15 anni guida il paese, e al candidato sindaco Fabiana Valli, si era infatti opposta la lista “civetta” Con Noi di Federico Faustini, formata da diversi nomi del Carroccio dei paesi contermini con l’obiettivo di far fare esperienza politica e di accompagnare il gruppo del vicesindaco uscente verso un porto sicuro, lontano dal pericolo del quorum. Ma anche senza avversari le proposte contenute nel programma, nel solco della continuità con quanto fatto negli anni passati, sono state concrete, così come la volontà di impegnarsi per migliorare il paese a 360 gradi, con un occhio sempre puntato sul benessere della comunità. E i cittadini, ancora una volta, lo hanno capito.

Poche ore prima della chiusura dell’apertura dei seggi, anche il sindaco uscente Alessandra Pizzamiglio (che ha scelto di non ricandidarsi) ha pubblicato un messaggio di saluto su Facebook.

"Carissime concittadine e carissimi concittadini, oggi con il termine delle votazioni, lo scrutinio e la proclamazione del nuovo sindaco si conclude il mio mandato da Sindaco. E’ stato un greve onere, ma un vero e proprio onore ricoprire la carica di Sindaco, essere il primo cittadino della mia amata Castelcovati, e per questo devo dire grazie in primis a tutti i cittadini covatesi che nel giugno del 2018 hanno espresso il loro voto ed hanno scelto me e la squadra che mi ha accompagnata in questi intensi anni. Anni in cui, nonostante gli eventi avversi, è stato fatto e sono state poste in essere le azioni necessarie per poter fare ancora. Questo è stato possibile grazie a tutti i consiglieri di maggioranza, in particolare alla Giunta, ai Segretari Comunali, ai dipendenti comunali ed a tutti i volontari del servizio civile e lavoratori di pubblica utilità, a tutte le Associazioni e Realtà del nostro territorio. Grazie ai colleghi sindaci ed ex sindaci, agli esponenti politici, ai militanti, amici e simpatizzanti che grazie al loro sostegno mi hanno sorretta nei momenti più difficili. Infine, grazie alla mia famiglia ed agli amici di origine che mi hanno sempre sostenuta e supportata, senza i quali non avrei potuto mettermi in gioco in questa avventura ed un immenso grazie alla mia famiglia attuale, a mio marito Massimo ed ai miei figli Noemi e Nicolo’. Sono stati anni, esperienze, volti, parole ed emozioni che mi hanno cambiata e che porterò sempre con me. Auguro a tutti coloro che saranno eletti un buon cammino ed un grandissimo in bocca al lupo per l’esperienza che si apprestano a fare. Con profonda commozione mi congedo da primo cittadino.

Un caro saluto. Il vostro sindaco, Alessandra Pizzamiglio".