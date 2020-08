Elezioni Corte Franca, la sfida sarà a tre: ecco le liste

Sarà una sfida a tre per Corte Franca, che sta scaldando i motori per i suoi candidati. A scendere in campo sono Anna Becchetti, con Prima di Tutto Corte Franca, poi Diego Borlotti, con la lista Diego Borlotti sindaco e Dario Lazzaretti, con Uniti per Corte Franca. Un confronto che culminerà il 20 e il 21 settembre, quando il Comune andrà al voto. Nel frattempo si scaldano i motori fra i tre candidati.

Prima di tutto Corte Franca

Anna Becchetti è decisa a perseguire il suo obiettivo. “Perché ho deciso di candidarmi? Per collaborare a migliorare la qualità della vita dei miei concittadini, per i quali nutro un profondo senso di affetto e riconoscenza. Per contribuire a difendere e promuovere il territorio di Corte Franca, ricco di bellezze storiche e naturali: solo con il vostro aiuto potrò farcela”. Ed è orgogliosa della sua squadra, che ha definito un gruppo eterogeneo di amici, vecchi e nuovi, pronti a mettere competenze e impegno al servizio del loro territorio.

I candidati al Consiglio Comunale sono: Lorenzo Barcella, Marco Dacchini, Giuseppe Foresti, Sara Franzoni, Manuel Gottardi, Catia Gotti, Matteo Lanciani, Renato Luè, Giulia Marini, Stefano Mura, Lorenzo Olivero, Gabriella Tonoli.

Diego Borlotti Sindaco

La lista Diego Orlotti sindaco è una Civica di centro destra che ha il supporto di forza Italia fratelli d’Italia e del gruppo SiAmo Corte Franca Nata a seguito della rottura con la precedente Amministrazione e il commissariamento. Insieme al candidato sindaco (già assessore) ci sono anche i tre consiglieri che avevano dato le dimissioni dalla maggioranza nel novembre 2019.

Ecco la squadra: Elena Bonomelli, Maddalena Proto, Omar Plebani, Miriam Labiri, Wilmer Costa, Margherita Marinoni, Victoria Pedone, Michela Zani, Giovanni Mingotti, Attilio Zannier.

Uniti per Corte Franca

Dario Lazzaretti, con Lega e Area Civica è altrettanto deciso a conquistare il Palazzo: “Dedico la mia esperienza amministrativa al servizio della gente di Corte Franca”.

Ecco il suo team: Archetti Felice Archetti, Federico Barbieri, Ernesto Campana, Omar Carrara, Gloriana Iarrera, Renato Manenti, Cristina Marchina, Giancarla Milini, Giorgio Oddi, Giovanni Sorteni, Diana Vailati, Elena Zini.