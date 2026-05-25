Elezioni Comunali in provincia di Brescia, ecco tutti i candidati

Si votava ieri, domenica, e oggi, lunedì, per il rinnovo delle Amministrazioni comunali di dieci Comuni bresciani. Ecco tutti i candidati in lizza. Qui invece la diretta con i risultati.
Capriano del Colle
CANDIDATO SINDACO: Stefano Sala
LISTA: Lavoro per il mio paese. Vivere Capriano e Fenili
CANDIDATI:
Laila Ballini
Monica Zanca
Andrea Pedrana
Christian Sabattoli
Enrico Prelaz
Marialuisa Zuccali
Paolo Prestini
Matteo Ravelli
Rosaria Lara Settura
Giuseppe Brognoli
Mario Zanotti
Alberto Zambelli
CANDIDATO SINDACO: Giuseppe Stringa Basile
LISTA: Insieme per migliorare
CANDIDATI:
Alberto Gulmanelli
Bruno Capuano
Fabrizio Panni
Flavio Fiammenghi
Giuseppe Lupo
Laura Consolati
Marco Conti
Pietro Italo Negrini
Salvatore Oliva
Sofia Filippini
Tiziana Spinelli
Veronica Tomasoni
Cellatica
CANDIDATO SINDACO: Marco Grassini
LISTA: lista civica Cellatica Insieme
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Castellazzo Luisa
Castrezzati Stefania
Cosmai Camilla
Crepaldi Michele
Frassine Sara
Girardelli Giandomenico
Grugni Camilla
Leviani Andrea
Loda Chiara
Ratti Federico
Saleri Roberta
Trebeschi Francesco (detto Franco)
Corte Franca
CANDIDATO SINDACO: Lorenzo Olivero
LISTA: Prima di tutto Corte Franca
CANDIDATI:
Anna Becchetti
Cristiana Pezzotti
Davide Nutricato
Giulia Marini
Khushi Kumar
Martina Camanini
Renato Lue
Roberto Coppetti
Sara Franzoni
Simone Lorenzi
Sonia Bonardi
Valerio Parzani
CANDIDATO SINDACO: Diego Orlotti
LISTA: Diego Orlotti sindaco
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Felice Archetti
Sonia Bresciani
Miriam Labiri
Alberto Zani
Carlo Faustini
Elena Zini
Michela Zani
Diego Faletti
Giacomo Ricci
Dario Lazzaretti
Victoria Pedone
Omar Plebani
Lonato del Garda
Nicola Bianchi
CANDIDATO SINDACO: Nicola Bianchi
LISTA: Noi con Lonato – Noi Moderati
CANDIDATI:
Marta Bizzotto
Tania Bosetti
Sergio Cornali
Fabio Faini
Giovanni Lisioli
Antonio Mondini
Sonia Pace
Oscar Papa
Emanuele Perini
Tiziana Piceni
Marco Rovida
Francesca Scardigno
CANDIDATO SINDACO: Nicola Bianchi
LISTA: Lega Bianchi sindaco
CANDIDATI:
Giuseppe Borgese
Monica Zilioli
Massimo Castellini
Laura Giacomelli
Elena Orlini
Muriel Cassini
Monica Battezzati
Stefania Zanetti
Davide Barovelli
Stefano Cossetti
Fulvia Rossi
Fabio Alberti
Massimo Carlotti
Genny Gaffurini
Laura Bicelli
Roberto Vanaria
CANDIDATO SINDACO: Nicola Bianchi
LISTA: Giorgia Meloni per Bianchi sindaco Fratelli d’Italia
CANDIDATI:
Fulvio Cipriani
Christian Simonetti
Davide Bollani
Mirco Cominelli
Cristina Treccani
Marco De Stefano
Monica Filippini
Elisa Franceschini
Giovanna Lacalamita
Gianluca Leonardi
Roberta Magi
Demetrio Marrari
Marta Mattinzoli
Stefano Pistoni
Silvia Razzi
Rita Siragusa
CANDIDATO SINDACO: Nicola Bianchi
LISTA: Forza Italia
CANDIDATI:
Tardani Roberto
Ferrarini Nicola
Abate Roberto
Chiesara Lucrezia Maria
Filippini Giovanni
Locatelli Enrico
Malagnini Fulvia
Marai Simona
Odicino Ludovica
Palladino Gisella
Pantusa Vincenzo
Predari Silvana
Rubes Sergio
Sandonini Mariarosa
Tripodi Gianfranco
Zanardi Nicoletta
Davide Sigurtà
CANDIDATO SINDACO: Davide Sigurtà
LISTA: Onda Civica con Sigurtà sindaco
CANDIDATI:
Elia Tavacca
Lorenzo Lancini
Moskan Raza
Francesco Pezzotta
Akhtar Hamza
Paola Comencini
Flavio Simbeni
Alberto Breda
Orietta Roncadori
Dionisio Gallus
Anna Campigotto
Laura Bovolenta
Michele Alessandro Valente
Iole Giacomelli
Elena Crisanti
Barbara Diana
CANDIDATO SINDACO: Davide Sigurtà
LISTA: Lonato Insieme
CANDIDATI:
Giovanni Contiero
Daniela Carassai
Sabina Bettini
Matteo Botturi
Eraldo Cavagnini
Gianmarco Godi
Aliou Kamara
Valentina Mantelli
Sergio Orioli
Mauro Pizzocolo
Franca Roberti
Sergio Salodini
Margherita Sandrini
Emilio Verdina
Fiorenza Vertua
Danilo Zeni
CANDIDATO SINDACO: Davide Sigurtà
LISTA: Partito democratico Sigurtà sindaco
CANDIDATI:
Luca Bettini
Giglio Bertini
Marilena Baccinelli
Pietro Imperadori
Itala Boldini
Gianmario Orioli
Paola Botti
Ruggero Redighieri
Giuseppina Fumiento
Fabio Terraroli
Anna Rita Granieri
Michele Resca
Maria Trolese
Renzo Vaia
Lucia Della Grisa
Leonardo Pizzocolo
Magasa
CANDIDATO SINDACO: Omar Venturini
LISTA: Progetto per Magasa
CANDIDATI:
Ghidoni Laura
Gottardi Elio
Gottardi Paola
Gottardi Sabrino
Pace Pietro Giovanni
Pace Giovanni
Ponchiardi Silverio
Venturini Federico
CANDIDATO SINDACO: Gianluigi Raineri
LISTA: Magasa nel Cuore
CANDIDATI:
Stefani Carlo
Venturini Romeo
Alì Emanuele
Brari Alida
Hoda Adem
Cinieri Giovanni
Imeri Deli
CANDIDATO SINDACO: Fabio Faustini
LISTA: Patto per Magasa
CANDIDATI:
Brognoli Tommaso
Aliprandi Lillia
Borghetti Giulia
Bignotti Daniela
Labolani Mario
Prandini Marco
Guerra Mariella
Bianchetti Marco
Bicelli Roberta
Piovanelli Bruno
Mura
CANDIDATO SINDACO: Edoardo Teotti
LISTA: Mura domani
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Emanuele Ceccarelli
Arianna Crescini
Francesca Crescini
Luisella Fiori
Omar Flegoni
Nicola Freddi
Roberto Freddi
Gaetano Livieri
Emilio Piccini
Claudio Ravani
CANDIDATO SINDACO: Susanna Reguitti
LISTA: «Per Mura»
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Martinelli Elisa
Pancari Chiara
Bordiga Maurizio
Danieli Marco
Bozzoli Andrea
Tessaroli Matteo
Pasotti Francesco
Gabrieli Omar
Quinzano d’Oglio
CANDIDATO SINDACO: Andreino Franchi
LISTA: Quinzano Insieme
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Adriano Perotti
Matteo Bricchetti
Maria Ayala (detta Maria Ayala in Cornetti)
Alfio Bolda
Martina Cornacchia
Maddalena Galenti (detta Milena)
Matteo Gritta
Giulia Lampugnani
Gian Franco Prandini
Maria Rota
Mandip Singh
Angelo Soregaroli
CANDIDATO SINDACO: Lorenzo Olivari
LISTA: Cambiamo Quinzano
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Bertolini Riccardo
Bertoni Camilla
Bertuzzi Federico
Bertuzzi Jennifer
Brunelli Alessandra
Brunelli Marinella
Carminati Jessica
Delpero Roberto
Ferrari Roberto
Ruggiero Giovanni
Stanga Mauro Vincenzo
Truppia Roberta
Roncadelle
CANDIDATO SINDACO: Roberto Gropelli
LISTA: Uniti per Roncadelle – Groppelli Sindaco
CANDIDATI:
Davide Bassini
Nadia Belleri
Silvia Brognoli
Caterina Di Leo
Roberto Frattini
Raffaella Guarino
Artur Guga
Filippo Gulletta
Pierluigi Marchina
Federica Pedersini
Sabrina Simoncelli
Agostino Zanotti
CANDIDATO SINDACO: Paola Sempio
LISTA: Sempio Sindaco
CANDIDATI:
Caroline Borsato
Alberto Finazzi
Stefano Parissenti
Marco Archetti
Nadia Putignano
Pierantonio Singia
Giovanni Sagonti
Massimo Rocca
Giulia Mariotto
Annamaria Arici
Sara Gregori
Rovato
Alessandro Botticini
CANDIDATO SINDACO: Alessandro Botticini
LISTA: Rovato Attiva Botticini Sindaco
CANDIDATI:
Simona Fernanda Averoldi
Gian Franco Guido Botticini
Gianfranco Campagnari
Mauro Vladimiro Cocchetti
Antonella Drago
Maria Lidia Gandossi
Stefania Maria Genocchio
Bilal Messaoudi
Francesco Minelli
Lucia Rosa Mor
Giovanna Piva
Eugenio Raineri
Germana Tagliaferri
Cristina Medi Trasca
CANDIDATO SINDACO: Alessandro Botticini
LISTA: Pd Rovato Botticini sindaco
CANDIDATI:
Mor Claudio
Qaoumi Salma
Serina Eleonora
Sette Riccardo
Toninelli Simone
Astori Laura Maddalena
Berardi Maria Teresa
Bersini Emanuela
Buffoli Dario Giuseppe
Caretta Emanuela
Econimo Francesco
Farimbella Giovanni
Gardella Mavì Ariela
Gatti Stella
Matteotti Giuseppe
Gabriella Marini
CANDIDATO SINDACO: Gabriella Marini
LISTA: Rovato Vivibile
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Andreoli Mattia
Baglioni Antonio
Bara Elisa
Buizza Matteo
Consigli Lapo
Faustinelli Marco
Fogliata Stefano
Lancini Giorgia
Manenti Caterina
Masserdotti Gabriele
Piva Laura
Rivetti Simona
Roveglia Silvia
Scuri Luca
Verzelletti Matteo
Zanotti Elena
CANDIDATO SINDACO: Gabriella Marini
LISTA: Rovato che cresce
CANDIDATI:
Giliberto Andrea
Ambrosetti Elena Maria
Guerrini Stefano
Riva Francesca Lodovica
Gatti Alberto
Quartini Emanuele
Rubagotti Cassandra
Buizza Andrea
Roda Prosperi Sara
Martinelli Francesco
Bertossi Luca
Melzani Luigi
Salvagni Eleonora
Zammarchi Jacopo
Roberto Manenti
CANDIDATO SINDACO: Roberto Manenti
LISTA: Rovato al contrario
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Gussago Giuseppe
Maranesi Francesco
Moraschi Fabrizio
Di Martino Roberto
Bettinelli Ines Maria
Lazzaroni Emanuele
Fremondi Gianluigi
Raimondi Gaia
Lancini Giovanna Ivana
Buffoli Giovanni Antonio
Sporek Anna
Fremondi Gianluca
Colnaghi Giuseppe
Vezzoli Lorella
Ariotti Francesco
Valentina Bergo
CANDIDATO SINDACO: Valentina Bergo
LISTA: Lega Rovato
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Venturi Stefano
Agnelli Simone Giovanni
Pe Gabriella
Bosio Pieritalo
Inverardi Valentina
Buffoli Gabriele
Orizio Lidia
Grignani Angelo Cesare
Scarpini Giada
Toscani Davide Giacomo
Bresciani Maria
Falardi Gianpietro
Burranca Massimiliano
Pecollo Jorge Raul
Boni Angela
Fusi David
CANDIDATO SINDACO: Valentina Bergo
LISTA: Civica Belotti per Rovato
CANDIDATI:
Belotti Tiziano Alessandro
Martinelli Roberta
Belleri Elena in Loda
Bertuzzi Angelo
Caca Eduart
Corsini Matteo
Germani Gianluca
Lazzaroni Daniele
Manenti Fabiola
Martini Eingenk
Parzani Renato
Pedrali Luigi Francesco
Rogondino Luca
Santus Maria Paola
Scarsi Giampietro
Vezzoli Paola
CANDIDATO SINDACO: Valentina Bergo
LISTA: Giorgia Meloni per Bergo sindaco
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Capoferri Carlo Alberto
Barucco Chiara
Bianchi Stefano
Bosio Michela
Consoli Filippo
Fodriga Luca
Da Costa Suane Franca
Galli Flavio Francesco
Ghizzoni in Curti Patrizia
Maranesi Sergio
Paganotti Alessia
Palazzini Nicola
Pizzoferrato Giuseppina
Ramera Mattia
Vertua Rachele
Vezzoli Diego
CANDIDATO SINDACO: Valentina Bergo
LISTA: Forza Italia
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Piva Alberto Luigi
Bariselli Alessia
Cantoni Fausto
Cossandi Francesco
Di Vita Alberto
Foresti Ettore
Fossati Edoardo
Magatelli Alessio
Marchetti Eugenia
Massetti Anna
Piras Jessica
Ishtiaq Raja Kamran Ishtiaq
Taboni Marta
Bellopede Nicola
CANDIDATO SINDACO: Valentina Bergo
LISTA: Noi siamo Rovato
CANDIDATI CONSIGLIERI:
Barbieri Francesco
Ambrosini Elisabetta
Bergomi Aurelio
Bracchi Gianluigi
Cicolari Alberto Adriano
Conti Giorgio
Ficarra Angelica
Grassi Emilio
Melis Roberta
Orini Elena
Rivetti Mario Claudio
Scotto Nicole
Scuri Egidio
Siciliano Riccardo
Smeraglia Michele
Travagliato
CANDIDATO SINDACO: Renato Pasinetti
LISTA: Pasinetti Sindaco
CANDIDATI:
Francesco Alberti
Donia Aquilini
Alessandro Baroni
Lucia Romana Chiaraschi
Silvia Colosio
Alessandro Facchinetti
Francesco Grossi
Tiziana Merlini
Dario Messina
Francesca Orlandi
Silvano Savino Pancheri
Fabio Rosola
Cristian Rubessi
Claudia Silini
Luca Alessandro Uberti
Cristina Zogno
CANDIDATO SINDACO: Christian Bertozzi
LISTA: Christian Bertozzi sindaco
CANDIDATI:
Simona Tironi
Alessandro Bertozzi
Matteo Boldrini
Osvaldo Buizza
Fabio Chiari
Elvia Delbarba
Andrea Trivella
Camilla Verzelletti
Gabriele Alberti
Roberta Bertozzi
Maila Bosetti
Enzo Loris Chiappa
Luca Pietro Colosio
Fausto Santi
Graziella Venturi
Sara Zanotti
CANDIDATO SINDACO: Alberto Trainini
LISTA: Travagliato Bene Comune
CANDIDATI:
Paolo Baresi
Denise Barsizza
Michele Bino
Lorenzo Carlo Bonassi
Dario Boris
Marianna Buonopane
Cinzia Di Serafino
Guglielmo Giovanni Ghizzardi
Filippo Gratton
Maria Paola Nicolini
Barbara Quartucci
Aurora Reboldi
Tiziana Totaro
Elena Trainini
Carlo Zanni
Roberto Zini