Elezioni Capriano del Colle: ecco chi andrà alla conquista del Palazzo

Capriano del Colle offre un ventaglio di aspiranti sindaci per le elezioni di settembre 2020: Salvatore Oliva di Insieme per Migliorare, Giorgio Armani, che è il volto di CambiaVento e Stefano Sala di Vivere Capriano e Fenili sono pronti per accaparrarsi i voti degli elettori il 20 e il 21 settembre.

Insieme per Migliorare

Un gruppo di cittadini, non necessariamente legati a partiti, motivati e sensibili alle tematiche ambientali e di sviluppo territoriale, culturale e sociale, forti di un progetto amministrativo che punta sulla trasparenza, la condivisione e partecipazione. Ecco come si presenta la lista Insieme per Migliorare, presente a Capriano dal 1993 e decisa a continuare il suo percorso per e a fianco del cittadini di Capriano del Colle e Fenili sotto la guida di Salvatore Oliva.

La squadra è composta da molti giovani affiancati, da persone con pluriennali esperienze sia personali, sia amministrative. Tutti sono accomunati dagli stessi ideali e dalla medesima visione del bene comune, esprimono competenze che spaziano in molteplici ambiti di azione e perseguono un sogno comune: quello del cambiamento. Sono Andrea Agosti, Rebecca Agosti, Piergiulio Anzuinelli, Gian Franco Bonomi, Flavio Fiammenghi, Maddalena Gilberti, Anna Simeoni, Elena Zani, Vanessa Zerbi, Giuliano Ranzenigo, Michela Barbieri e Greta Basciano, consigliere di minoranza durante la Giunta Spagnoli.

CambiaVento

Giorgio Armani è il volto della lista CambiaVento. L’ex assessore della precedente Amministrazione ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco a fianco della sua squadra, pronto a correre verso le comunali di settembre.

A comporre la lista di Armani sono Pierluigi Atti, Giovanni Balini, Tommaso Brognoli, Matteo Facchini, Enrico Prelaz, Paolo Prestini, Mattia Sordini, Rosa Fontanarosa, Deborah Noventa, Beatrice Peroni (ex consigliere comunale), Cristina Robba e Lara Rosaria Settura, già nota per impegno con la Pro Loco di Capriano.

Vivere Capriano e Fenili

Stefano Sala ha ufficializzato la partecipazione alle elezioni del 20 e 21 settembre come candidato sindaco di “Vivere Capriano e Fenili”, una lista civica “nata su iniziativa di un gruppo di cittadini che da tempo desiderano mettere a disposizione del comune e del territorio la propria esperienza, le capacità e le forze ma soprattutto la grande passione e l’amore per Capriano del Colle e Fenili Belasi”, ha commentato il candidato.

La squadra è composta da Michela Caraffini, Andrea Ferretti, Emanuela Carchedi, Luca Zanetti, Francesco Pasetto, Laila Ballini, Alberto Zambelli, Marialuisa Zuccali, Davide Lonardini, Alessandro Baitan e Nicola Garilli. Ha confermato la sua presenza anche Flavia Schiavini, ex assessore all’Istruzione e ai Servizi sociali sotto la Giunta Spagnoli.