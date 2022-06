Elezioni amministrative e referendum, l'affluenza di mezzogiorno

Ecco quali sono i dati sull'affluenza alle 12 di domenica 12 giugno 2022 da Eligendo.

Amministrative

Acquafredda (28,67%); Bienno (30,41%); Darfo Boario Terme (24,46%); Desenzano del Garda (20,36%); Gottolengo (23,48%); Gussago (21,14%); Mura (20,62%); Odolo (24,15%); Palazzolo sull'Oglio (22,99%); Paspardo (29,57%); Provaglio Valsabbia (30,68%).

Referendum

A ciascun elettore, vengono consegnate cinque schede, di diverso colore una per ogni quesito:

scheda di colore rosso per il referendum numero 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

scheda di colore arancione per il referendum numero 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

scheda di colore giallo per il referendum numero 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

scheda di colore grigio per il referendum numero 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

scheda di colore verde per il referendum numero 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Brescia 1. (6,37%) 2.(6,38%) 3.(6,39%) 4.(6,60%) 5.(6,54%); Acquafredda 1. (22,99%) 2. (22,99%) 3.(22,99%) 4.(22,99%) 5.(22,99%) ; Adro 1. (7,36%) 2. (7,34%) 3.(7,34%) 4.(7,34%) 5.(7,34%); Agnosine 1.(5,33%) 2.(5,33%) 3.(5,33%) 4.(5,33%) 5(5,33%) Alfianello 1.(6,77%) 2.(6,77%) 3.(6,77%) 4(6,77%) 5(6,77%); Anfo 1.(-) 2.(-) 3(-) 4(-) 5(-); Angolo Terme 1.(4,11%) 2.(4,11%) 3.(4,11%) 4.(4,11%) 5.(4,11%); Artogne 1.(5,72%) 2.(5,72%) 3.(5,72%) 4.(5,72%) 5.(5,72%); Azzano Mella 1.(5,64%) 2.(5,72%) 3.(5,64%) 4.(5,72%) 5.(5,72%);

Bagnolo Mella 1.(6,06%) 2.(6,06%) 3.(-) 4.(-) 5.(-); Bagolino 1.(4%) 2.(4%) 3.(4%) 4.(4%) 5.(4%); Barbariga 1.(4,49%) 2.(4,49%) 3.(4,49%) 4.(4,49%) 5.(4,49%); Barghe 1.(6,90%) 2.(6,90%) 3.(6,90%) 4.(6,90%) 5.(6,90%); Bassano Bresciano 1.(6,65%) 2.(6,65%) 3.(6,65%) 4.(6,65%) 5.(6,65%); Bedizzole 1.(5,99%) 2.(5,99%) 3.(5,99%) 4.(5,99%) 5.(5,99%); Berlingo 1.(5,59%) 2.(5,59%) 3.(5,59%) 4.(5,59%) 5.(5,59%); Berzo Demo 1.(6,94%) 2.(6,94%) 3.(6,94%) 4.(6,94%) 5.(6,94%); Berzo Inferiore 1.(4,58%) 2.(4,58%) 3.(4,58%) 4.(4,58%) 5.(4,58%); Bienno 1.(26,14%) 2.(26,14%) 3.(26,14%) 4.(26,17%) 5.(26,17%); Bione 1.(5,60%) 2.(-) 3.(-) 4.(-) 5.(-); Borgo San Giacomo 1.(7,24%) 2.(7,24%) 3.(7,24%) 4.(7,24%) 5.(7,24%); Borgosatollo 1.(6,57%) 2.(6,57%) 3.(6,58%) 4.(6,57%) 5.(6,57%); Borno 1.(7,07%) 2.(7,07%) 3.(7,07%) 4.(7,07%) 5.(7,07%); Botticino 1.(6,60%) 2.(6,62%) 3.(6,56%) 4.(6,56%) 5.(6,56%); Bovegno 1.(4,78%) 2.(4,84%) 3.(4,78%) 4.(4,84%) 5.(4,78%); Bovezzo 1.(6,68%) 2.(6,70%) 3.(6,70%) 4.(6,70%) 5.(6,70%); Brandico 1.(6,19%) 2.(6,03%) 3.(6.03%) 4.(6.03%) 5.(6,19%); Braone 1.(5,17%) 2.(5,17%) 3.(5,17%) 4.(5,17%) 5.(5,17%); Breno 1.(7,32%) 2.(7,32%) 3.(7,32%) 4.(7,32%) 5.(7,32%); Brione 1.(5,35%) 2.(5,35%) 3.(5,35%) 4.(5,35%) 5.(5,35%);

Caino 1.(4,67%) 2.(4,67%) 3.(4,67%) 4.(4,67%) 5.(4,67%); Calcinato 1.(6,14%) 2.(6,13%) 3.(6,16%) 4.(6,17%) 5.(6,17%); Calvagese della Riviera 1.(5,59%) 2.(5,59%) 3.(5,59%) 4.(5,59%) 5.(5,59%); Calvisano 1.(6,94%) 2.(6,94%) 3.(6,94%) 4.(6,94%) 5.(6,94%); Capo di Ponte 1.(7,33%) 2.(7,33%) 3.(7,33%) 4.(7,33%) 5.(7,33%); Capovalle 1.(2,68%) 2.(2,69%) 3.(2,68%) 4.(2,68%) 5.(2,68%); Capriano del Colle 1.(5,24%) 2.(5,24%) 3.(5,27%) 4.(5,21%) 5.(5,27%) ; Carpenedolo 1.(6,30%) 2.(6,30%) 3.(6,30%) 4.(6,30%) 5.(6.30%); Castegnato 1.(5,77%) 2.(5,77%) 3.(5,78%) 4.(5,78%) 5.(5,77%); Castel Mella 1.(5,69%) 2.(5,69%) 3.(5,69%) 4.(5,69%) 5.(5,69%) ; Castelcovati 1.(8,72%) 2.(8,72%) 3.(8,72%) 4.(8,72%) 5.(8,72%); Castenedolo 1.(5,85%) 2.(5,85%) 3.(5,86%) 4.(5,85%) 5.(5,85%); Casto 1.(5,92%) 2.(5,92%) 3.(5,92%) 4.(5,92%) 5.(5,92%); Castrezzato 1.(5,95%) 2.(5,95%) 3.(5,95%) 4.(5,95%) 5.(5,95%); Cazzago San Martino 1.(5,99%) 2.(5,98%) 3.(5,98%) 4.(5,98%) 5.(5,98%); Cedegolo 1.(6,37%) 2.(6,37%) 3.(6,37%) 4.(6,37%) 5.(6,37%); Cellatica 1.(6,47%) 2.(6,47%) 3.(6,47%) 4.(6,47%) 5.(6,47%); Cerveno 1.(7,89%) 2.(7,89%) 3.(7,89%) 4.(7,89%) 5.(7,89%); Ceto 1.(5,535%) 2.(5,39%) 3.(5,39%) 4.(5,39%) 5.(5,39%); Cevo 1.(5,53%) 2.(5,39%) 3.(8,62%) 4.(5,39%) 5.(8,48%); Chiari 1.(7.63%) 2.(7,62%) 3.(7,64%) 4.(7,65%) 5.(7,64%); Cigole 1.(6,67%) 2.(6,67%) 3.(6,67%) 4.(6.67%) 5.(6,67%); Cimbergo 1.(12,55%) 2.(12,55%) 3.(12,55%) 4.(12,55%) 5.(12,55%); Cividate Camuno 1.(4.94%) 2.(4,94%) 3.(4,94%) 4.(4,94%) 5.(4,94%); Coccaglio 1.(7,06%) 2.(7,06%) 3.(7,11%) 4.(7,11%) 5.(7.11%); Collebeato 1.(5,87%) 2.(5,89%) 3.(5.92%) 4.(5,89%) 5.(5,89%); Collio 1.(4,10%) 2.(4,16%) 3.(4,16%) 4.(4,16%) 5.(4,16%); Cologne 1.(7,56%) 2.(7,56%) 3.(7,56%) 4.(7,56%) 5.(7,56%); Comezzano-Cizzago 1.(5,52%) 2.(5,49%) 3.(5,49%) 4.(5,49%) 5.(5,49%); Concesio 1.(5,26%) 2.(5,26%) 3.(5,26%) 4.(5,26%) 5.(5,26%); Corte Franca 1.(5.93%) 2.(5.93%) 3.(5,93%) 4.(5.93%) 5.(5,93%); Corteno Golgi 1.(4.94%) 2.(4,94%) 3.(4.94%) 4.(4.94%) 5.(4,94%); Corzano 1.(4,68%) 2.(4,94%) 3.(4,94%) 4.(4,68%) 5.(4,68%) ;

Darfo Boario Terme 1.(17.03%) 2.(17,03%) 3.(17,03%) 4.(17,03%) 5.(17,04%); Dello 1.(6,65%) 2.(6,62%) 3.(6,62%) 4.(6,62%) 5.(6,62%); Desenzano del Garda 1.(16,12) 2.(16,72%) 3.(16,71%) 4.(16,77%) 5.(16,71%) ;

Edolo 1.(7,30%) 2.(7,30%) 3.(7,30%) 4.(7,30%) 5.(7.30%); Erbusco 1.(5,45%) 2.(5,45%) 3.(5,45%) 4.(5,45%) 5.(5,45%); Esine 1.(5,90 %) 2.(5,90%) 3.(5,87%) 4.(5,87%) 5.(5,87%); Fiesse 1.(6,81%) 2.(6,81%) 3.6,81%) 4.(6,81%) 5.(6,81%); Flero 1.(6,28%) 2.(6,30%) 3.(6,31) 4.(6,28%) 5.(6,31%); Gambara; 1.(7,64%) 2.(7,61%) 3.(7,61%) 4.(7,61%) 5.(7,61%); Gardone Riviera 1.(9,25%) 2.(9,25%) 3.(9,25%) 4.(9,25%) 5.(9,25%); Gardone Valtrompia 1.(5,21%) 2.(5,21%) 3.(5,20%) 4.(5,20%) 5.(9,25%); Gargnano 1.(5,42%) 2.(5,42%) 3.(5,42%) 4.(5,42%) 5.(5,42%); Gavardo 1.(5,49%) 2.(5,45%) 3.(5,45%) 4.(5,45%) 5.(5,45%); Ghedi 1.(6,41%) 2.(6,41%) 3.(6,41%) 4.(6,41%) 5(6,41%); Gianico 1.(6,30%) 2.(6,30%) 3.(6,30%) 4.(6,30%) 5.(6,30%) ; Gottolengo 1.(17,65%) 2.(17,49%) 3.(17,49%) 4.(17,49%) 5.(17,49%); Gussago 1.(16,99%) 2.(17%) 3.(17%) 4.(17%) 5.(16,99%); Idro 1.(5.17%) 2.(5,17%) 3.(5,17%) 4.(5,17%) 5.(5,17%); Incudine 1.(4,38%) 2.(4,38%) 3.(4,28%) 4.(4,38%) 5.(4,38%); Irma 1.(3,54%) 2.(3,54%) 3.(3,54%) 4.(3,54%) 5.(3,54%); Iseo 1.(8,14%) 2.(8,14%) 3.(8,16%) 4.(8,14%) 5.(8,14%); Isorella 1.(6,53%) 2.(6,53%) 3.(6,53%) 4.(6,53%) 5.(6,53%) ;

Lavenone 1.(2,77%) 2.(2,77%) 3.(2,77%) 4.(2,77%) 5.(2,77%); Leno 1.(6,15%) 2.(6,15%) 3.(6,15%) 4.(6,15%) 5.(6,15%); Limone sul Garda 1.(6,70%) 2.(6,70%) 3.(6,70%) 4.(6,70%) 5.(6,70%); Lodrino 1.(7,08%) 2.(7%) 3.(7,08%) 4.(7,08%) 5.(7,08%); Lograto 1.(6,99%) 2.(6,99%) 3.(6,99%) 4.(6,99%) 5.(6,99%); Lonato del Garda 1.(7,03%) 2.(7,03%) 3.(7,03%) 4.(7,03%) 5.(7,03%); Longhena 1.(5,11%) 2.(5,11%) 3.(5,11%) 4.(6,93%) 5.(5,11%); Losine 1.(6,93%) 2.(6,93%) 3.(6,93%) 4.(6,93%) 5.(6,93%); Lozio 1.(10%) 2.(10%) 3.(10%) 4.(10%) 5.(10%); Lumezzane 1.(5,90%) 2.(5,90%) 3.(5,90%) 4.(5,90%) 5.(5,90%);

Maclodio 1.(6,96%) 2.(6,96%) 3.(6,96%) 4.(6,96%) 5.(6,96%); Magasa 1.(10,68%) 2.(10,68%) 3.(10,68%) 4.(10,68%) 5.(10,68%); Mairano 1.(6,89%) 2.(6,89%) 3.(6,89%) 4.(6,89%) 5.(6,89%); Malegno 1.(5,35%) 2.(5,35%) 3.(5,35%) 4.(5,35%) 5.(5,35%); Malonno 1.(5,39%) 2.(5,39%) 3.(5,39%) 4.(5,39%) 5.(5,39%); Manerba del Garda 1.(6,37%) 2.(6,37%) 3.(6,37%) 4.(6,37%) 5.(6,37%); Manerbio 1.(6,32%) 2.(6,32%) 3.(6,32%) 4.(6,32%) 5.(6,32%); Marcheno 1.(5.13%) 2.(5,13%) 3.(5,13%) 4.(5,13%) 5.(5,13%) Marmentino 1.(2.81%) 2.(2,81%) 3.(2,81%) 4.(2,81%) 5.(2,81%) ; Marone 1.(8,30%) 2.(8,30%) 3.(8,30%) 4.(8,30%) 5.(8,30%); Mazzano 1.(5,49%) 2.(5,49%) 3.(5,49%) 4.(5,49%) 5.(5,49%) Milzano 1.(6,92%) 2.(6,92%) 3.(6,92%) 4.(6,92%) 5.(6,92%); Moniga del Garda 1.(8%) 2.(8%) 3.(8%) 4.(8%) 5.(8%); Monno 1.(5,84%) 2.(5,84%) 3.(5,84%) 4.(5,84%) 5.(5,84%) Monte Isola 1.(3,83%) 2.(3,83%) 3.(3,83%) 4.(3,83%) 5.(3,83%); Monticelli Brusati 1.(5,29%) 2.(5,29%) 3.(5,29%) 4.(5,29%) 5.(5,29%) Montichiari 1.(6,61%) 2.(6,60%) 3.(6,61%) 4.(6,61%) 5.(6,59%); Montirone 1.(6,42%) 2.(6,42%) 3.(6,44%) 4.(6,42%) 5.(6,42%); Mura 1.(18,24%) 2.(18,24%) 3.(18,24%) 4.(18,24%) 5.(18,24%); Muscoline 1.(6,97%) 2.(6,97%) 3.(6,97%) 4.(6,97%) 5.(6,97%);

Nave 1.(5,63%) 2.(5,63%) 3.(5,63%) 4.(5,63%) 5.(5,63%) ; Niardo 1.(5,74%) 2.(5,74%) 3.(5,81%) 4.(5,81%) 5.(5,74%); Nuvolento 1.(6,32%) 2.(6,25%) 3.(6,25%) 4.(6,25%) 5.(6,25%); Nuvolera 1.(5,39%) 2.(5,39%) 3.(5,39%) 4.(5,39%) 5.(5,39%); Odolo 1.(19,82%) 2.(19,75%) 3.(19,75%) 4.(19,75%) 5.(19,75%); Offlaga 1.(6,08%) 2.(6,08%) 3.(6,08%) 4.(6,05%) 5.(6,05%); Ome 1.(6,39%) 2.(6,35%) 3.(6,39%) 4.(6,35%) 5.(6,35%); Ono San Pietro 1.(3,53%) 2.(3,53%) 3.(3,53%) 4.(3,53%) 5.(3,53%); Orzinuovi 1.(6,90%) 2.(6,90%) 2.(6,90%) 3.(6,90%) 4.(6,90%) 5.(6,90%); Orzivecchi 1.(8,26%) 2.(8,26%) 3.(8,26%) 4.(8,26%) 5.(8,26%); Ospitaletto 1.(5,76%) 2.(5,76%) 3.(5,76%) 4.(5,76%) 5.(5,75%); Ossimo 1.(6,36%) 2.(6,36%) 3.(6,36%) 4.(6,36%) 5.(6,36%); Padenghe sul Garda 1.(7.66%) 2.(7,66%) 3.(7,66%) 4.(7,66%) 5.(7,66%); Paderno Franciacorta 1.(6,29%) 2.(6,33%) 3.(6,33%) 4.(6,33%) 5.(6,33%); Paisco Loveno 1.(11,11%) 2.(11,11%) 3.(11,11%) 4.(11,11%) 5.(11,11%); Paitone 1.(3.81%) 2.(3,81%) 3.(3,81%) 4.(3,81%) 5.(3,81%); Palazzolo sull'Oglio 1.(18,06%) 2.(18,04%) 3.(17,72%) 4.(17,97%) 5.(17,99%); Paratico 1.(7,53%) 2.(7,53%) 3.(7,53%) 4.(7,53%) 5.(7,53%); Paspardo 1.(30,80%) 2.(30,80%) 3.(30,80%) 4.(30,80%) 5.(30,80%); Passirano 1.(6,31%) 2.(6,31%) 3.(6,31%) 4.(6,31%) 5.(6,31%); Pavone del Mella 1.(7,25%) 2.(7,25%) 3.(7,25%) 4.(7,25%) 5.(7,25%); Pertica Alta 1.(4.91%) 2.(4,91%) 3.(4,91%) 4.(4,91%) 5.(4.91%); Pertica Bassa 1.(2.10%) 2.(2,10%) 3.(2,10%) 4.(2,10%) 5.(2,10%); Pezzaze 1.(4,16%) 2.(4,16%) 3.(4,16%) 4.(4,16%) 5.(5,95%); Pian Camuno 1.(6,41%) 2.(6,41%) 3.(6,41%) 4.(6,41%) 5.(6,41%); Piancogno 1.(5,63%) 2.(5,63%) 3.(5,65%) 4.(5,63%) 5.(5,68%); Pisogne 1.(5.95%) 2.(5,95%) 3.(5,95%) 4.(5,95%) 5.(4,16%); Polaveno 1.(3,79%) 2.(3,79%) 3.(3,79%) 4.(3,79%) 5.(3,79%); Polpenazze del Garda 1.(6.74%) 2.(6,74%) 3.(6,74%) 4.(6,74%) 5.(); Pompiano 1.(6,99%) 2.(6,99%) 3.(6,99%) 4.(6,99%) 5.(6,99%); Poncarale 1.(6,23%) 2.(6,23%) 3.(6,23%) 4.(6,20%) 5.(6,23%); Ponte di Legno 1.(8,14%) 2.(8,14%) 3.(8,14%) 4.(8,14%) 5.(8,14%); Pontevico 1.(7,50%) 2.(7,50%) 3.(7,50%) 4.(7,52%) 5.(7,52%); Pontoglio 1.(8,58%) 2.(8,58%) 3.(8,58%) 4.(8,58%) 5.(8,58%); Pozzolengo 1.(5,58%) 2.(5,58%) 3.(5,58%) 4.(5,58%) 5.(5,54%); Pralboino 1.(6%) 2.(5,95%) 3.(5,95%) 4.(5,95%) 5.(5,95%); Preseglie 1.(3,82%) 2.(3,82%) 3.(3,82%) 4.(3,82%) 5.(3,82%); Prevalle 1.(5,32%) 2.(5,30%) 3.(5,32%) 4.(5,37%) 5.(5,32%); Provaglio d'Iseo 1.(5,22%) 2.(5,22%) 3.(5,22%) 4.(5,22%) 5.(5,22%); Provaglio Valsabbia 1.(20,19%) 2.(20,19%) 3.(20,19%) 4.(20,05%) 5.(20,05%); Puegnago del Garda 1.(6,81%) 2.(6,81%) 3.(6,81%) 4.(6,81%) 5.(6,81%); Quinzano d'Oglio 1.(9,27%) 2.(9,27%) 3.(9,22%) 4.(9,22%) 5.(9,24%); Remedello 1.(9,96%) 2.(9,96%) 3.(9,96%) 4.(9,96%) 5.(9,96%); Rezzato 1.(7,25%) 2.(7,25%) 3.(7,25%) 4.()7,25% 5.(7,25%); Roccafranca 1.(8,69%) 2.(8,69%) 3.(8,69%) 4.(9,96%) 5.(8,69%); Rodengo Saiano 1.(5,78%) 2.(5,78%) 3.(5,79%) 4.(5,78%) 5.(5,78%); Roé Volciano 1.(5,95%) 2.(5,95%) 3.(5,95%) 4.(5,95%) 5.(5,92%); Roncadelle 1.(7,18%) 2.(7,18%) 3.(7,16%) 4.(7,16%) 5.(7,16%); Rovato 1.(7,27%) 2.(7,26%) 3.(7,27%) 4.(7,26%) 5.(7,26%); Rudiano 1.(6,95%) 2.(6,95%) 3.(6,95%) 4.(6,95%) 5.(6,95%);

Sabbio Chiese 1.(4,82%) 2.(4,82%) 3.(4,82%) 4.(4,82%) 5.(4,82%); Sale Marasino 1.(8,37%) 2.(8,37%) 3.(8,37%) 4.(8,37%) 5.(8,37%); Salò 1.(7,24%) 2.(7,22%) 3.(7,24%) 4.(7,22%) 5.(7,24%); San Felice del Benaco 1.(7,52%) 2.(7,52%) 3.(7,52%) 4.(7,52%) 5.(7,52%); San Gervasio Bresciano 1(5,98%) 2.(5,98%) 3.(5,98%) 4.(5,98%) 5.(5,98%); San Paolo 1.(6,87%) 2.(6,87%) 3.(6,87%) 4.(6,87%) 5.(6,87%); San Zeno Naviglio 1.(6,70%) 2.(6,70%) 3.(6,70%) 4.(6,70%) 5.(6,70%); Sarezzo 1.(4,82%) 2.(4,83%) 3.(4,83%) 4.(4,82%) 5.(4,83%); Saviore dell'Adamello 1(4,21%) 2.(4,21%) 3.(4,21%) 4.(4,21%) 5.(4,21%); Sellero 1.(6,31%) 2.(6,31%) 3.(6,31%) 4.(6,31%) 5.(6,31%); Seniga 1.(8,97%) 2.(8,97%) 3.(8,97%) 4.(8,97%) 5.(8,97%); Serle 1.(3,14%) 2.(3,14%) 3.(3,14%) 4.(3,14%) 5.(3,14%); Sirmione 1.(7,21%) 2.(7,21%) 3.(7,21%) 4.(7,21%) 5.(7,21%); Soiano del Lago 1.(7,43%) 2.(7,43%) 3.(7,43%) 4.(7,43%) 5.(7,43%); Sonico 1.(7,37%) 2. (7,37%) 3.(7,37%) 4.(7,37%) 5.(7,37%); Sulzano 1.(5,36%) 2.(5,36%) 3.(5,36%) 4.(5,43%) 5.(5,49%);

Tavernole sul Mella 1.(5,34%) 2. (5,34%) 3.(5,34%) 4.(5,34%) 5.(5,34%); Temù 1.(8,66%) 2.(8,66%) 3.(8,66%) 4.(8,66%) 5.(8,66%); Tignale 1.(7,39%) 2.(7,39%) 3.(7,39%) 4.(7,39%) 5.(7,39%); Torbole Casaglia 1.(29,67%) 2.(29,67%) 3.(29,67%) 4.(29,67%) 5.(29,67%); Toscolano Maderno 1.(7,20%) 2.(7,20%) 3.(7,20%) 4.(7,20%) 5.(7,20%); Travagliato 1.(6,70%) 2.(6,70%) 3.(6,70%) 4.(6,70%) 5.(6,70%); Tremosine sul Garda 1,(4,92%) 2.(4,92%) 3.(4,92) 4.(4,92%) 5.(4,92%); Trenzano 1.(7,06%) 2.(7,06%) 3.(7,93%) 4.(4,46%) 5.(5,33%); Treviso Bresciano 1.(4,02%) 2.(4,02%) 3.(4,02%) 4.(4,02%) 5.(4,02%); Urago d'Oglio 1.(6,53%) 2.(6,53%) 3.(6,53%) 4.(6,53%) 5.(6,53%); Vallio Terme 1.(5,76%) 2.(5,76%) 3.(5,76%) 4.(5,76%) 5.(5,76%); Valvestino 1.(4,40%) 2.(4,40%) 3.(4,40%) 4.(4,40%) 5.(4,40%); Verolanuova 1.(7,28%) 2.(7,28%) 3.(7,28%) 4.(7,28%) 5.(7,28%); Verolavecchia 1.(7,86%) 2.(7,86%) 3.(7,82%) 4.(7,82%) 5.(7,82%); Vestone 1.(5,38%) 2.(5,38%) 3.(5,35%) 4.(5,35%) 5.(5,35%); Vezza d'Oglio 1.(6,33%) 2.(6,25%) 3.(6,33%) 4.(6,33%) 5.(6,33%); Villa Carcina 1,(4,76%) 2.(4,76%) 3.(4,75%) 4.(4,75%) 5.(4,75%); Villachiara 1.(5,94%) 2.(5,94%) 3.(5,94%) 4.(5,94%) 5.(5,94%); Villanuova sul Clisi 1.(6,94%) 2.(6,94%) 3.(6,94%) 4.(6,94%) 5.(6,94%); Vione 1.(4,63%) 2.(4,63%) 3.(4,63%) 4.(4,63%) 5.(4,63%); Visano 1.(7,76%) 2.(7,76%) 3.(7,76%) 4.(7,76%) 5.(7,76%); Vobarno 1.(4,95%) 2.(4,95%) 3.(4.95%) 4.(4,95%) 5.(4,95%); Zone 1.(6,93%) 2.(6,82%) 3.(6,82%) 4.(6,93%) 5.(6,82%).