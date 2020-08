Elezioni a Quinzano d’Oglio: tutte le liste in campo

Si sono chiusi proprio oggi i termini di presentazione delle liste e i candidati e a Quinzano, in pole position si sono tre.

Una situazione difficile, quella che si è delineata in Comune dallo scorso inverno con il commissariamento dell’ente e le dimissioni in blocco di tutti i consiglieri, ma adesso si è pronti a ripartire.

In campo ci sono Lorenzo Olivari, di CambiAmo Quinzano, lista di Lega e Centrodestra, allora in minoranza che ora tenta la scalata verso il Municipio, Adriano Perotti, ex assessore al Bilancio dell’Amministrazione uscente, con Quinzano Paese, e Pietro Cruber, volontario e assessore alla Cultura del passato, con Nuova Civica per Quinzano.

Una sfida a tre che culminerà con il voto del 20 e 21 settembre.

CambiAmo Quinzano

Competenza, esperienza, fresche visioni, dialogo e, soprattutto, ascolto: ecco i pilastri per dare ai cittadini le risposte amministrative che cercano.. E’ la lista di Lorenzo Olivari, 39 anni, imprenditore nel campo della comunicazione, che ha unito Lega, Fratelli d’Italia e componente civica in una sola lista per poter “cambiare” il paese, dopo gli anni di esperienza in politica e in minoranza. Ecco la sua squadra: Paolo Barbieri, Camilla Bertoni, Alessandra Brunelli, Marinella Brunelli, Martino Contratti, Alessandra Cornetti, Federico Bertuzzi, Alberto Borio, Jessica Carminati, Stefania Cò, Jennifer Pea, Claudio Piozzi.

Quinzano Paese

Ognuno con le proprie esperienze specifiche e animato da un unico obiettivo: la disponibilità di mettersi a disposizione della collettività per amministrare al meglio il bene comune. La competenza al servizio del paese. Adriano Perotti, 58 anni, Financial Advisor ed ex assessore al Bilancio ha deciso di voler rinnovare l’impegno. Ecco la sua squadra: Stefano Azzanelli, Michele Broglia, Claudia Cesari, Franco Chittò, Maddalena Galenti, Pier Angela Olini, Ivonne Pedretti, Gianfranco Piccinotti, Gianfranco Sala, Angelo Soregaroli, Rosaria Stanga, Michele Torri.

Nuova Civica per Quinzano

Si definiscono persone sensibili all’impegno che la comunità chiede, apriamo aperti alla partecipazione e alla condivisione del nostroprogetto a tutti i nostri stanno scaldando i motori in previsione del voto. Il loro leader è Pietro Cruber, 70 anni, pensionato ma attivo nel volontariato. Ecco la sua squadra: Gianfranco Prandini, Matteo Bricchetti, Carla Chiari, Roberta Fausto, Tiziana Azzanelli, Diego Bettoni, Andrea Valsecchi, Diego Panizza, Federica Torri, Lorenzo Fontana, Pier Carlo Nicola, Francesco Ferrario.