Ecco i nomi delle tre liste che andranno al voto a Montirone.

FEDELI A MONTIRONE

Rispetto alle elezioni amministrative del 2019, il candidato sindaco Eugenio Stucchi avrà ancora al suo fianco Massimo Stellini, Vivien Zinesi e Oscar Lorenzoni.

Insieme a loro completeranno la lista Angelo Porrini, Angelo Bonassi, Daniele Mafezzoni, Paola Biasi, Armanda Morello, Giuseppina Alberti, Alfonso Bono, Gianluca Macri e Simone Polotti.

NOI CON VOI

La lista del candidato sindaco Filippo Spagnoli vedrà, oltre a Gianclair Corazzina, Noemi Pegoiani, Alessandro Castellini e Andrea Silvestri (già presenti nella scorsa Amministrazione, insieme a Spagnoli, guidata da Eugenio Stucchi) la presenza di Irene Du Monsel, Marina Ghattas, Vittoria Lorena Guerini, Enzo Pagani, Maurizio Pagati, Lia Tavelli, Ylenia Zanesi e Alberto Stanga, quest'ultimo figlio di Massimo Stanga che aveva ricoperto la carica di vice sindaco (prima del mandato di Stucchi) durante l'Amministrazione Lazzaroni.

VIVIAMO MONTIRONE

Viviamo Montirone candida come sindaco Stefano Formenti che avrà il supporto di Chiara Bonora, Silvia Ghiroldi, Marco Maffolini, Massimo Mastruzzo, Clarissa Guerandi, Pasquale Nardella ed Ermano Quaranta che erano già presenti al voto di due anni fa. New entry nel gruppo sono Juri Bonomi, Sara Dabellani, Marco Marini, Matteo Martinelli e Domenico Perrupato.

Per quanto riguarda i candidati sindaco Stucchi e Spagnoli la presentazione è già avvenuta, mentre la prima uscita di Viviamo Montirone sarà martedì 7 settembre. La lista Viviamo Montirone, del candidato sindaco Stefano Formenti, ha infatti organizzato una pizza insieme ai cittadini, dove parteciperanno i candidati appunto della lista. L'appuntamento è per martedì 7 settembre alle 20.30 presso il ristorante Simposio (via Artigianale, 26) con menù a 15 euro.

Per questo evento è richiesta la prenotazione entro domenica 5 settembre, inviando un sms o un messaggio su whatsapp al numero 339.4416192. Durante la serata ci sarà l'estrazione della lotteria con ricchi premi.

