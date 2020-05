Dopo le polemiche sul 25 Aprile a Montirone si dimette il vice sindaco

A Montirone si è dimesso il vice sindaco Filippo Spagnoli.

Si e’ dimesso Spagnoli

Dopo le polemiche sul 25 Aprile, il vice sindaco di Montirone Filippo Spagnoli ha deciso di dare le dimissioni.

“L’unica cosa positiva della proroga del lockdown è la liberazione dalle celebrazioni comuniste del 25 Aprile e del concertone del Primo Maggio”. Il suo post del 10 Aprile aveva scatenato grosse polemiche, che hanno portato poi Spagnoli a dare le dimissioni. “Ho subito degli attacchi e li hanno subiti anche persone che non c’entrano nulla – ha spiegato Spagnoli – Ho deciso così di fare un passo indietro per stemperare gli animi”. Spagnoli resterà comunque nella Giunta come assessore. “Io continuerò a spendermi in prima persona, non sarà una carica a far venire meno il mio impegno”.

