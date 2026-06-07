Dopo il trionfo è l’ora delle nomine: scatta il toto-Giunta per l’Olivari bis

A una settimana dalle elezioni amministrative avvenute domenica 24 e lunedì 25 maggio è nota la squadra che guiderà Quinzano d’Oglio per il prossimo quinquennio.

Una squadra pronta a governare

Con 2.265 voti CambiAmo Quinzano guidata da Lorenzo Olivari si è imposta su Quinzano Insieme con Andrea Franchi, poco tempo per festeggire: la nuova squadra, che può contare su riconferme e new entry si è già rimboccata le maniche. Sono bastati pochi incontri perché Olivari, di concerto con la sua squadra, definisse Giunta, assessori e deleghe in vista del Consiglio comunale di mercoledì 10 giugno dove ci sarà l’insediamento ufficiale e la presentazione del nuovo assetto al pubblico. Olivari, pronto per il suo secondo mandato da sindaco, si è tenuto per se le deleghe al Bilancio, Enti partecipati, Personale, Manutenzione e Lavori pubblici e Turismo, prima novità il ruolo di vicesindaco è passato da Federico Bertuzzi, che manterrà il ruolo di assessore all’Istruzione e Cultura, Imprenditoria e Grandi Eventi, Innovazione, Digitalizzazione e Comunicazione, a Alessandra Brunelli, già assessore alla Sicurezza nel mandato precedente, delega che manterrà oltre a quelle di Agricoltura ed Edilizia privata. Riconfermate Marinella Brunelli che continuerà il suo impegno, come nel mandato precedente, come assessore con delega ai Servizi Sociali e Volontariato, e Camilla Bertoni che ricoprirà l’assessorato alla Salute, Ambiente e Territorio, Sport e Tempo libero e Politiche giovanili. Infine la vera new entry di questa tornata elettorale: il giovanissimo, con i suoi 22 anni, Riccardo Bertolini che è stato premiato con il ruolo di Capogruppo consiliare di maggioranza.

Allo stesso Bertolini sono state conferite le deleghe all’Innovazioni, Digitalizzazione e Comunicazione, Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero e Politiche giovanili. Roberto Delpero sarà consigliere con delega al Parco Oglio Nord, Agricoltura e Ecologia. Jennifer Bertuzzi si occuperà di Contenziosi e rapporti legali e infine Jessica Carminati avrà le deleghe agli Enti partecipati, Fondazione Villa G. Padovani ets e Rapporti con l’ente parrocchiale. Esclusi dai seggi del Consiglio comunale Roberto Ferrari, Giovanni Ruggiero, Roberta Truppia e Mauro Vincenzo Stanga che rimarranno comunque a disposizione della squadra. Completeranno il Consiglio comunale tra i banchi della minoranza Andrea Franchi, Matteo Bricchetti, al suo secondo mandato all’opposizione, Mandip Singh e Martina Cornacchia. Il Consiglio comunale che lavorerà per il bene della comunità quinzanese è costituito, manca solo l’ufficialità che avverrà a breve e poi potranno iniziare i tanti lavori previsti per i prossimi cinque anni. Olivari ha riconfermato la sua squadra senza grossi cambiamenti, del resto squadra che vince non si cambia, le novità serviranno per portare una ventata d’aria fresca e magari cercare di coinvolgere maggiormente, come da sempre nelle intenzioni dell’amministrazione, i giovani del paese.