Domani Consiglio comunale in diretta su Facebook

Domani Consiglio comunale a Barbariga in diretta su Facebook.

Consiglio comunale a Barbariga

Domani, venerdì, alle 20.30 torna il Consiglio comunale a Barbariga.

Saranno sei i punti all’ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; variazione al Bilancio di previsione 2020; riduzione della Tassa rifiuti (Tari) delle utenze non domestiche (anno 2020) dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19; esame ed approvazione del piano socio assistenziale anno 2020; esame ed approvazione del piano delle attività culturali anno 2020; comunicazioni varie del sindaco in merito all’attività amministrativa degli ultimi mesi.

La seduta del Consiglio comunale sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del primo cittadino Giacomo Uccelli.