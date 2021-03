Consiglio movimentato: l’intera minoranza si dimette

I tre consiglieri di minoranza della lista Milzano Unito, Alice Ferrari, Enrico Lampugnani e Francesco Olivetti hanno rassegnato le dimissioni.

La minoranza si dimette

Il Consiglio Comunale che si è svolto in diretta facebook ieri sera, giovedì 4 marzo, ha messo la parola fine ad una querelle iniziata un paio di settimane fa proprio durante il precedente Consiglio. In quell’occasione il sindaco Massimo Giustiziero aveva sottolineato la mancanza di aiuto durante il difficile momento della pandemia da parte dei consiglieri di minoranza, questi hanno risposto con una lettera in cui hanno spiegato le loro ragioni con forza. Il clima di tensione è salito fino a sfociare nella scelta di Ferrari, Lampugnani e Olivetti che hanno deciso che non c’erano più i margini per continuare il loro operato. Questo però non ha fermato Giustiziero che ritenendo il contenuto della missiva lesivo della propria immagine, e quindi non oggetto di dibattimento politico, si riserva di rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria.

Ufficializzate le dimissioni di Bulgari

Nella stessa serata sono state ufficializzate le dimissioni dell’ex vice sindaco Giovan Battista Bulgari, che una settimana fa aveva deciso di non continuare la sua carriera politica per motivi personali. Il ruolo di vice sindaco sarà ricoperto ora da Cinzia Gelmini, già assessore con delega alla Pubblica Istruzione, il nuovo assessore, per il momento senza deleghe, sarà Stefano Ricoscetti, mentre è stato salutato l’ingresso del nuovo consigliere di maggioranza Marialuisa Alghisi. “Ringrazio tutti per l’esperienza fatta insieme in questi anni ed auguro a tutti un buon lavoro”, è stato il saluto di Bulgari.