Comunità e Territorio si riunisce in vista del nuovo Consiglio provinciale

Si sono riuniti ieri pomeriggio, per la prima volta durante l’emergenza coronavirus, i rappresentanti della lista Comunità e Territorio, una conference call nella quale è stata fatta l’analisi della situazione politica attuale, in vista del rinnovo del Consiglio provinciale.

“Incontro proficuo, la volontà c’è”

“Un incontro proficuo – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi – in cui è emersa la volontà di rilanciare l’azione politica, attraverso l’importante ruolo della Provincia a fianco dei Comuni. Riprenderemo il dialogo con tutte le forze politiche per discutere su temi cari al nostro territorio, volti al suo sviluppo e alla sua tutela”. Dalla riunione è emersa la necessità di aprire un dialogo con i partiti vicini e le liste civiche dell’area che ha sostenuto il Presidente Alghisi e con quanti abbiano a cuore il futuro della provincia bresciana. “Inizierò sin da ora – ha concluso Alghisi – appoggiato dal prezioso contributo dei rappresentanti della lista, ad avviare dialoghi costruttivi, coinvolgendo Istituzioni, Enti, realtà locali e tutti coloro che siano portatori di interesse dei piccoli e grandi temi che riguardano il nostro territorio, sui quali c’è la piena volontà di promuovere iniziative concrete per il bene delle collettività”.