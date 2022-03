lavori pubblici

Predisposti progetti per 1,15 milioni di euro per la sistemazione di palestre e campi da gioco degli edifici scolastici e un nuovo intervento di efficientamento energetico.

La sistemazione degli spazi sportivi delle scuole e della palestra della secondaria di primo grado, con l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico. Ma anche la creazione di un asse verde tra scuole medie, Verziere ed ex parco Gnecchi, per incentivare la pratica sportiva all’aria aperta e la tutela dell’ambiente. Sono alcuni dei progetti per i quali l’Amministrazione comunale di Cologne ha richiesto i contributi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite il quale aveva già ricevuto un maxi finanziamento a fondo perduto da oltre due milioni di euro per i lavori alla scuola materna, la lotta alla dispersione idrica con opere alle fognature e l’allargamento di via Francesca.

Cologne: sport e ambiente al centro delle richieste per il Pnrr

"Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha già fatto tappa a Cologne, tuttavia l'attività dell'Amministrazione non si è fermata ai contributi già recuperati – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Bilancio, Marco Garza - Oltre a quanto già assegnato nel novembre scorso (2.350.000 euro) vi sono nuovi progetti per i quali chiederemo nuovi fondi. L’immane tragedia del Covid ha aperto anche nuove opportunità per le Amministrazioni locali. Nel corso degli scorsi mesi abbiamo studiato a fondo il Pnrr e previsto un piano di interventi volti a intercettare i bandi emessi e in via di emissione. La strategia pluriennale delle opere pubbliche dunque non è frutto solo dell'opportunità, ma segue una linea precisa e ragionata a tavolino, volta ad ammodernare la nostra comunità. Lo sguardo è rivolto al futuro e alla prossima generazione, ben oltre gli orizzonti politici della nostra consiliatura. Le risorse del Pnrr anno viste in chiave sistemica evitando di cadere in inutili campanilismi per favorire una vera crescita del sistema Paese".

Cologne, insieme agli altri Comuni che partecipano la Servizi comunali Spa, ha approvato anche la richiesta per 35 milioni di euro per la creazione di un moderno impianto di trattamento rifiuti tra Chiuduno e Grumello, nella bergamasca, studiato e ingegnerizzato per l'economia circolare. “I nostri rifiuti, in pratica, saranno sempre più destinati al riutilizzo e non alla discarica o all'incenerimento – ha spiegato Garza - Un progetto sul quale si punterà comunque a prescindere dal finanziamento".

In totale Cologne ha predisposto richieste da 1,15 milioni di euro per l'ulteriore sistemazione delle parti sportive degli edifici scolastici e un nuovo intervento di efficientamento energetico delle palestre delle scuole medie, con ampio uso di energia fotovoltaica. Nel progetto si prevede di stravolgere la parte sportiva esterna della secondaria di primo grado, garantendo una più ampia possibilità di accesso alla pratica sportiva non solo per gli alunni nelle ore scolastiche, ma anche al resto della popolazione. Il tutto con l’obiettivo di creare un "asse verde" aperto al pubblico, che dal parco dell’ex villa Gnecchi arrivi fino alla fontana di piazzale Europa.

"Progetti di ampio respiro strettamente connessi all’assegnazione di fondi al Comune – ha proseguito l’assessore - Come tutti i Comuni dobbiamo però constatare che operare in tempo di Covid, di guerra e di incremento del costo dell’energia diventa ogni giorno più difficile. Il Pnrr impone oltretutto limiti ai progetti presentabili. Il fiume di contributi attesi si sta rivelando irto di scogli. Basti pensare che degli 800 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica a livello nazionale, ben 1,6 miliardi di richieste sono venute solo dal territorio della Regione Lombardia. Si è reso così di fatto inutile procedere con la presentazione della nostra istanza di 1 milione di euro per la demolizione e ricostruzione della palestra delle scuole elementari: un progetto in totale assonanza con la nostra storia amministrativa. Le richieste non si limiteranno certamente a questi interventi, tuttavia si attende l'apertura e lo studio pratico di altri bandi per procedere con le domande".