Chiari, al via il cantiere per il nuovo campo in sintetico allo Sporting

Il cantiere è partito martedì 1 settembre e dovrebbe concludersi entro la fine di ottobre. L’intervento porterà a Chiari un manto sintetico ai massimi livelli di qualità e sicurezza

Il cantiere è partito

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il nuovo campo da calcio dello Sporting Chiari. Martedì 1 settembre ha preso il via il cantiere per la riqualificazione e la posa del nuovo manto in erba sintetica del terreno di gioco principale del centro sportivo comunale di via SS. Trinità. Un intervento atteso dalle società sportive e dalle famiglie clarensi, destinato a cambiare in maniera significativa uno degli impianti di riferimento per il calcio cittadino. L’Amministrazione comunale di Chiari e lo Sporting Chiari hanno annunciato l’avvio dei lavori, che, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro la fine di ottobre. La tempistica significa che il cantiere accompagnerà la fase iniziale della nuova stagione sportiva, con inevitabili ricadute sull’organizzazione delle attività e sull’utilizzo degli spazi da parte delle squadre.

Un manto ai massimi livelli

A occuparsi dell’intervento sarà MAST S.r.l., azienda specializzata nel settore dell’impiantistica sportiva e nella realizzazione di superfici in manto sintetico. L’affidamento è arrivato al termine delle procedure di gara, nelle quali la ditta si è aggiudicata l’appalto presentando, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, un’offerta tecnico-economica particolarmente vantaggiosa. Non si tratta soltanto di un intervento di sostituzione del terreno di gioco. La proposta dell’impresa aggiudicataria ha infatti consentito di ottenere, oltre a un importante ribasso economico, anche un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto alle caratteristiche richieste dal bando. Il nuovo campo, spiegano Comune e società, sarà quindi realizzato con soluzioni tecnologiche e materiali in grado di garantire elevati standard sotto il profilo della qualità e della sicurezza.

“Grazie al know-how e alle soluzioni all’avanguardia introdotte dalla ditta aggiudicataria, – comunica l’Amministrazione comunale di Chiari – il nuovo rettangolo di gioco si posizionerà ai massimi livelli di qualità e sicurezza disponibili sul mercato: oltre gli standard tecnici adottati per questo progetto esistono infatti soltanto soluzioni di tipo sperimentale non ancora omologate dalla Federazione”.

Un investimento per sport e comunità

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: consegnare alla città un impianto capace di collocarsi tra i migliori della provincia di Brescia. Un risultato che interessa non soltanto la prima squadra o le formazioni maggiori, ma soprattutto il settore giovanile, chiamato quotidianamente a utilizzare il centro sportivo.

“Il risultato finale – continua l’Amministrazione comunale di Chiari – consegnerà alla comunità e ai nostri atleti un impianto che si attesterà a pieno titolo tra i migliori di tutta la Provincia di Brescia”.

Comune e Sporting Chiari sono però consapevoli che la realizzazione dell’opera comporterà qualche disagio nelle prossime settimane. L’apertura del cantiere proprio all’inizio della stagione richiederà infatti una riorganizzazione temporanea delle attività e la necessità, per atleti, allenatori e famiglie, di attendere la conclusione dei lavori.