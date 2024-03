E' stata inaugurata questa mattina, sabato 23 marzo, la sede della realtà politica Chiari al Centro, in via Cortezzano a Chiari.

Chiari al Centro ha inaugurato la sua sede

E' stato il momento che ha avviato ufficialmente la campagna elettorale. Dopo l’annuncio della candidatura a sindaco del consigliere di maggioranza Alessandro Gozzini, non c’erano ancora stati momenti di condivisione. Invece, questa mattina, la sede di Chiari al Centro ha ufficialmente aperto le sue porte in via Cortezzano, 24. Un momento conviviale, l'occasione di fare due chiacchiere al termine delle "pulizie di primavera" prima della presentazione vera e propria del candidato. Questa, infatti, è in programma per il prossimo 6 aprile. Seguiranno dettagli.

Il candidato

Per annunciare la sua candidatura, il consigliere aveva utilizzato una frase di Mino Martinazzoli:

Non ho scelto la politica come vocazione e non ritengo la politica una professione, ma l’ho vissuta e la vivo come atto dovuto e richiesto dalla comunità

Il 67enne, da poco in pensione, è in politica da 10 anni (sempre con il gruppo politico Chiari al Centro). Nel 2014 si era candidato e a seguito di accordi di maggioranza, in questi due mandati ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio e di consigliere comunale con delega alle Politiche di gestione e riqualificazione Camposanto, Politiche di relazioni con e tra associazioni di volontariato, Rapporti con le Fondazioni sociali.