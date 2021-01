Chi sostituirà il consigliere dimissionario Fratti ? Stasera in Consiglio la surroga

Chi sostituirà il consigliere dimissionario Fratti ? Stasera in Consiglio comunale la surroga.

Consiglio comunale a Montirone

Chi sostituirà il dimissionario consigliere di minoranza Pietro Fratti ? Oggi, lunedi, in Consiglio comunale a Montirone, come secondo punto all’ordine del giorno, ci sarà proprio la surroga. Il Consiglio comunale, che prenderà il via alle 19, sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/452838165

In questa seduta saranno cinque i punti all’ordine del giorno: mozione presentata dal consigliere Vivien Zinesi avente per oggetto il ricordo dei «Martiri delle Foibe» tramite monumento commemorativo e/o l’intitolazione di un parco o di una strada del paese; surroga appunto del consigliere comunale Pietro Fratti; verifica della eventuale necessità di modifica o integrazione del resoconto della seduta consiliare del 29/12/2020 (deliberazioni dal 51 al 59); presa d’atto della deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia numero 180 del 18/12/2020; scioglimento anticipato consensuale della convenzione di segreteria tra i Comuni di Montirone e quello di Pontoglio.