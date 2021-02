Cellino nel mirino per reati fiscali: interviene il sindaco di uno dei Comuni coinvolti

“Abbiamo fiducia nella Magistratura”, sono queste le parole del primo cittadino di Torbole Casaglia, Roberta Sisti. Anche il Comune è infatti coinvolto nell’inchiesta.

Cellino nel mirino per reati fiscali

Acque agiate in queste ore per il Brescia Calcio, dopo che il presidente Massimo Cellino è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza per reati fiscali. Finita nel mirino, insieme a Cellino, l’operazione per l’acquisizione del terreno dove è stato realizzato il centro sportivo del club a Torbole Casaglia e per questo è prontamente intervenuta il sindaco Roberta Sisti.

“Sono sorpresa e amareggiata per quanto sta accadendo – ha commentato la sindaca torbolese Roberta Sisti – Dal primo giorno in cui la Giunta che ho l’onore di guidare come sindaco si è insediata al governo di Torbole Casaglia qualcuno ha cercato di gettare fango su noi amministratori ed il nostro operato. Per mesi siamo stati costretti a difendere l’onorabilità della nostra azione di Governo da attacchi politici che sono pure sfociati in ben sei ricorsi avanti al tribunale amministrativo locale. In tale sede peraltro si è già fatta giustizia e sul più corretto piano tecnico-giuridico delle infondate e fantasiose dietrologie che hanno animato i ricorrenti, in un caso pure con sentenza già divenuta definitiva”.

Queste le parole a caldo della leghista in merito alle indagini disposte dalle Fiamme Gialle, che nella giornata di ieri hanno proceduto con la perquisizione dell’abitazione di Cellino, della sede del Brescia Calcio e di alcuni collaboratori della società.

I dettagli

Il primo cittadino ha spiegato come sono andate le cose e si è detta serena, ma anche a disposizione della Giustizia.