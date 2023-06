Un cambio in Giunta "doloroso, ma necessario". L’assessore Davide Orlandi ha rassegnato le sue dimissioni. Al suo posto entra, invece, Andrea Forlani.

Cambio in Giunta: Forlani al posto di Orlandi

Nessuna lite o cambio di veduta, ma un allontanamento dovuto "a situazioni strettamente personali e lavorative". Orlandi, infatti, avrebbe "voluto continuare, ma con coscienza e senso civico ho preferito fare un passo di lato". Non è però una "separazione" in quanto Orlandi non lascerà la squadra e nemmeno il Comune.

Resterò consigliere con grande orgoglio, rispettando gli elettori che con 266 preferenze mi hanno accordato la loro fiducia e rispettando voi, la mia squadra, con cui ho costruito nel tempo un rapporto di amicizia sincera che, sono certo, non cesserà con questa mia scelta,

ha spiegato l’assessore uscente. Poi, non è mancata la parte dei ringraziamenti:

La mia più profonda stima sarà sempre invariata, lavorerò propositivamente e con il massimo impegno consapevole del vostro sostegno. E’ stata una scelta dura e difficile anche per me, ma inevitabile. Vi ringrazio per il tempo trascorso insieme e per il grande lavoro quotidiano che abbiamo affrontato, in armonia e serenità, con lo sguardo attento rivolto al futuro del nostro paese. Congedandomi, rinnovo nuovamente la mia piena disponibilità nel lavorare insieme per costruire la Pontoglio di domani, inseme agli auguri di buon lavoro a tutti voi e a chi mi succederà.

Infatti, tra Orlandi e Forlani non manca la stima e il passaggio di testimone è avvenuto senza alcun intoppo. Purtroppo, il "passo di lato", come lo ha definito Orlandi, anche se "molto doloroso è stato necessario anche in quanto il ruolo di assessore necessita di impegno costante" che, per cause di forza maggiore, non riusciva più a garantire.

La new entry

Forlani, la «new entry» in Giunta, 29 anni, imprenditore di professione, è da anni all’interno delle Commissioni comunali, ben inserito nel sociale e nell’associazionismo oltre che nell’Accademia del Casoncello. Non è dunque nuovo al mondo civico/politico.

Sono molto entusiasta, ha ribadito Forlani, che in questi anni è comunque stato vicino al sindaco Alessandro Pozzi e alla sua squadra, Metto in gioco me stesso e le mie competenze e sono pronto a prendere in mano i progetti già in corso oltre che per la realizzazione di nuovi.

Le deleghe

Il sindaco Alessandro Pozzi, inoltre, ha deciso di rimettere mano alle deleghe e di proseguire «attribuendo agli assessori le competenze per aree organiche».

Debora Stabile, vicesindaco e assessore prende le deleghe in materia di Reperimento bandi, Commercio, Industria, Artigianato, Turismo ed eventi, Sicurezza e vigilanza territoriale, Politiche ambientali ed ecologiche, Decoro urbano. Vittoria Ferrari, sarà assessore alla Pubblica istruzione, Politiche educative, Servizi sociali, Cultura e biblioteca. Alessandro Seghezzi, invece, assessore con deleghe al Bilancio, Finanze, Gestione economica del patrimonio, Tributi e Controllo e gestione interna. A Forlani andranno Protezione civile, Agricoltura, Politiche giovanile, Associazionismo, Edilizia privata, Politiche dello sport, Demografia e Servizi cimiteriali.

L’intervento del sindaco