Bagnolo piange l’ex assessore Eugenio Uberti

Bagnolo Mella piange Eugenio Uberti, scomparso a 89 anni.

Addio a Eugenio Uberti

Bagnolo Mella piange la scomparsa di Eugenio Uberti, morto a 89 anni. Persona molto conosciuta e stimata in paese, lo si ricorda tra le altre cose anche per il suo impegno per il paese: è stato infatti assessore per il Comune di Bagnolo Mella.

A piangerlo sono la moglie Franca, i figli Mara con Giorgio e Maurizio con Ivonne, i nipoti Francesca, Laura ed Andrea con le rispettive famiglie, i pronipoti Giorgia e Gabriel, la sorella Mariateresa, le cognate Pina e Mina, la consuocera Jose e i paenti tutti. I funerali avranno luogo nella Basilica di Bagnolo Mella domani, martedì, alle 11.