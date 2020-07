Azzano Mella, Fratelli d’Italia si allarga con un nuovo circolo. A rappresentarlo sarà anche il vicesindaco Matteo Ferrari, che questa mattina ha fatto il suo ingresso nel partito.

Fratelli d’Italia ha un nuovo membro: Matteo Ferrari, vicesindaco del Comune di Azzano Mella dal 2016, si è unito alle fila del partito. L’ingresso (e la relativa costituzione del circolo locale) è stato ufficializzato questa mattina alla presenza del coordinatore provinciale e sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni e dei dirigenti provinciale Gianmarco Sbaraini, Simone Zanetti e Alessandro Sala.

Classe 1984, scevro da qualsiasi stemma politico, Ferrari ha scelto di sposare gli ideali e gli obiettivi del partito diventando la sua voce per il territorio: una scelta ponderata nel tempo, nella convinzione di trovare un terreno fertile su cui coltivare la passione per la politica.

“La militanza è un credo che si declina non solo nell’appartenenza ma anche nella condivisione di ideali comuni di libertà, rispetto e crescita della nostra comunità – ha esordito il nuovo iscritto – L’adesione all’indirizzo politico del nostro movimento non è che la piena condivisione di un sentire comune, fatto innanzitutto di rispetto e di rigore morale, chiesto agli altri ma messo in campo in prima persona da noi. Credo che Fratelli d’Italia si sia distinta, anche nel momento critico che stiamo vivendo, come movimento e partito che meglio rappresenta i più autentici valori di centrodestra nel panorama nazionale”