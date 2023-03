Annarosa Terlenghi guida provinciale di Italia Viva

Coordinatrice provinciale di Italia Viva. Lei è Annarosa Terlenghi, castrezzatese, da tempo esponente politico, già vicesindaco e assessore all’Istruzione, e oggi consigliera indipendente.

Candidata alle ultime elezioni regionali nella lista del Terzo polo, sposata e con due figli, la 44enne castrezzatese è docente di lettere all’Istituto di istruzione superiore «Giovanni Falcone». In sostituzione di Maria Emma Sala, che ha lasciato l’incarico per motivi di lavoro, affiancherà Gianbattista Groli alla guida del partito che ora si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali.

Mi sono formata nelle istituzioni della nostra città. Per indole sono portata a coltivare passioni e interessi che possano farmi crescere, per questo ho scelto, ormai da tempo, di impegnarmi anche in politica, entrando nel Consiglio comunale di Castrezzato nel 2009. Questo mi ha permesso di conoscere le esigenze e le aspirazioni della mia comunità facendole dialogare con i contesti più ampi di Regione e Stato. Credo che la cifra riformista mi definisca politicamente, ecco perché ho scelto il Terzo Polo: sono convinta che il riformismo sia necessario per il futuro della Lombardia, un futuro fatto di dialogo con i territori attraverso la conoscenza, l’analisi e l’interpretazione delle esigenze che da questi derivano. Abbiamo bisogno, infatti, di un riconoscimento concreto delle qualità specifiche della nostra provincia tradotto, per esempio, con il passaggio da un modello di sussidiarietà orizzontale a un modello di sussidiarietà circolare. Il mondo del Terzo Settore non è solo “erogatore di servizi”, ma un attore in dialogo con Regione, Provincia e Comuni. La pandemia ha di fatto dimostrato quanto il modello orizzontale debba essere rivisitato in una prospettiva più ampia e atta a rispondere alle istanze, sempre più complesse e diverse, dei territori.