Al via la sanificazione di Gottolengo

Nel Comune di Gottolengo è stata firmata dal sindaco Giacomo Massa l’ordinanza per la sanificazione di tutto il territorio.

Ordinanza di sanificazione

Un’arma in più per debellare ed impedire il contagio da Coronavirus. Ecco perché il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che prevede la sanificazione di tutto il territorio comunale. La misura comunale si inserisce tra le azioni già intraprese a livello nazionale volte ad aumentare non solo il livello di sicurezza per i cittadini, ma soprattutto evitare il propagarsi del contagio.

