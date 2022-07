Acquafredda, presentata la squadra del secondo mandato del sindaco Donini

Si è tenuta ieri (martedì 5 luglio) la prima seduta per il Consiglio comunale di Acquafredda.

Il primo cittadino

Nel corso della seduta è stata effettuata la convalida degli eletti e il giuramento del confermato sindaco Maurizio Donini.

La Giunta

La Giunta risulta essere così composta: Massimo Fanelli (vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali), Elena Miglio (assessore esterno con delega a Bilancio e Tributi). Come capigruppo: Flavio Spezia (maggioranza) e Stefania Cobelli (minoranza). I rappresentanti di Acquafredda nel Consiglio dell'Unione Terra del Chiese e Naviglio sono: per la maggioranza il primo cittadino, Umberto Ceni e Flavio Spezia; per la minoranza Claudio Novelli. Per quanto riguarda i consiglieri queste sono le deleghe: Umberto Ceni (Commercio, Attività Produttive, Sicurezza e Protezione Civile), Paola Regonaschi (Istruzione e Salute), Simone Gorgaini (Sport e Tempo Libero), Monica Parisio (Cultura e Politiche Giovanili), Flavio Spezia (Volontariato, Servizi Cimiteriali) e Andrea Tomasoni (Ecologia e Agricoltura).