A Lonato c’è aria di elezioni: la sinistra muove i primi passi

C’è aria di elezioni a Lonato del Garda, in vista delle prossime Comunali del 2026. E tra i primi a muovere qualche passo nella definizione dello scacchiere politico per le amministrative, c’è «Lonato Insieme», una nuova lista politica che nasce dalla federazione tra la civica «Ritrovo Lonato», il Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Il progetto è stato presentato giovedì, in una stringata nota firmata collegialmente dal gruppo, senza nomi «di spicco». Né, al momento, è noto chi sarà il candidato sindaco della nuova compagine.

Lonato Insieme federa Avs, M5S e la civica Ritrovo Lonato

«L’ obiettivo condiviso – spiegano – è costruire insieme un futuro migliore per la comunità lonatese. “Lonato insieme” non è una lista chiusa, ma una realtà aperta, fondata sulla partecipazione, sull’ascolto e sul dialogo, dove ciascun cittadino può contribuire con idee, energie e passione. Il progetto intende consolidare valori e principi condivisi quali trasparenza, uguaglianza, equità, sostenibilità sociale e ambientale, sicurezza civile e coesione comunitaria, promuovendo una politica più vicina alle persone. L’obiettivo per Lonato è chiaro: rendere il paese più vivibile, sereno e inclusivo, sostenendo il commercio, valorizzando i luoghi di incontro e restituendo centralità alla qualità della vita».

Il programma condiviso con gli elettori

Quanto al programma, sarà costruito nei prossimi mesi sulla base delle istanze raccolte tra i cittadini.