Elena Novelli

Pralboino e Gambara piangono Elena novelli, scomparsa a soli 37 anni. Conosciuta per il suo impegno nel corpo bandistico Giuseppe Verdi di Gambara, Elena era apprezzata per la sua simpatia, bravura e capacità di mettersi in gioco che la vedeva in prima linea nella preparazione e ideazione degli spettacoli della banda. A piangerla le due comunità dove Elena viveva e suonava, insieme al marito Stefano, unito dalla sua stessa passione. Incredulità e cordoglio alla notizia della sua prematura scomparsa.