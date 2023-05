Saranno due i percorsi di questa edizione a calendario domenica 21 maggio

Alla scoperta del Montenetto

Presentato stamattina in conferenza stampa il wine and food walking tour nel polmone verde nei territori di Flero, Capriano e Poncarale. L'idea è nata da un connubio di attori di alto calibro, quali la Strada del Vino e dei Sapori Colli dei Longobardi, il Consorzio Montenetto, il Parco Agricolo Regionale del Montenetto, i Comuni di Flero, di Capriano del Colle e di Poncarale, d Radio Bruno e Terre Vere.

La manifestazione giunta alla sua seconda edizione post pandemia, propone ai partecipanti una passeggiata enogastronomica di circa 7 chilometri, intervallati da piacevoli degustazioni di buonissimi piatti, preparati da ristoranti del territorio, in abbinamento agli ottimi vini del Montenetto.

Non solo piacere ma anche benessere e salute

Una passeggiata slow pensata dagli amanti del buon vino, del cibo e delle passeggiate all'aria aperta, per gli amanti del buon vino, del cibo e delle passeggiate all'aria aperta.

La mission di questo evento e degli attori che lo hanno messo in campo è far scoprire i sapori e le bellezze di questa bellissima area della provincia di Brescia.

I partecipanti domenica 21 maggio raggiungeranno facilmente il traguardo dei circa 10mila passi giornalieri, così come da consiglio di medici quale buona prassi per mantenere la propria salute, ma con questo evento lo "sforzo" sarà generosamente ripagato con i piaceri della tavola.

Passo dopo passo dall'antipasto al dolce

Un vero e proprio menù itinerante che avrà inizio con un aperitivo e comprenderà: antipasto, primo, secondo, formaggio, dolce, caffè. Al centro della giornata i vini "Capriano del Colle DOC" e "Montenetto di Brescia IGT", prodotti di punta di una zona vocata di grandi tradizioni qual' è per l'appunto il Monte Netto: qui sono concentrati infatti gli oltre ottanta ettari vitati iscritti all'albo, dai quali negli ultimi anni stanno arrivando etichette sempre più sorprendenti, ricche di dinamico "appeal" ed in sintonia con le esigenze del consumatore moderno.

Un'ampia selezione delle produzioni più importanti del territorio sarà per l'appunto in degustazione abbinata a piani preparati da chef che ben conoscono il territorio.

La mission

A spiegare il perché voler riportare in auge un progetto come il walking tour enogastronomico sono stati i rappresentanti dei vari enti e realtà coinvolti. Presenti a ribadire la volontà delle persone a riscoprire il proprio territorio, il sindaco flerese Pietro Alberti e la vicesindaco Elena Franceschini, il sindaco poncaralese Antonio Zampedri e il vicesindaco Gianfranco Spalenza, il sindaco caprianese Stefano Sala, uniti al presidente della Strada del vino e dei sapori colli dei Longobardi Flavio Bonardi, la presidente del Consorzio Montenetto Mariagrazia Marinelli.

"Oggi più che mai le persone vogliono vivere il territorio - hanno affermato Bonardi a nome gli organizzatori - in tutto ciò che ha da offrire, per questo il progetto vuole essere una occasione di riscoperta del Parco Agricolo Regionale del Montenetto, dei nostri Comuni e dei nostri Produttori.

"Un grazie, va ai sindaci e alle loro Amministrazioni per aver creduto nel progetto sin da subito e per essersi messi a disposizione per la sua realizzazione. La manifestazione si può realizzare anche grazie agli studenti del centro di formazione professionale "Enac Canossa di Bagnolo Mella e del "Lonati" di Brescia".

Come aderire

Gli interessati potranno decidere di partecipare a uno dei due percorsi.

Il blu con partenza e rientro a Capriano del Colle o il giallo con partenza e rientro a Poncarale.

I gruppi, di massimo cinquanta persone, partiranno alle ore 10 ed alle ore 10.30 per entrambi i percorsi.

Per informazioni, iscrizioni e costi relativi all'evento visitare i siti web istituzionali:

www.stradadelvinocolliedilongobardi.it e www.consorziomontenetto.it.

Per informazioni e iscrizioni scrivere alla segreteria generale della Strada del Vino:

info@stradadelvinocollideilongobardi.it