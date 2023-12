Vasco Rossi omaggiato con una bottiglia realizzata per lui...a Rovato.

Vasco Rossi e l'omaggio da Rovato

Il tutto ad opera del noto artista rovatese, pittore e caricaturista Giampaolo Belotti molto conosciuto per le caricature che impreziosiscono le bottiglie di Franciacorta e anche quest'anno ne ha realizzata una, interamente decorata a mano, per Vasco Rossi per Capodanno.

Consegnato anche un libro di favole

Giampaolo è anche illustratore dei libri della collana Gli animali del prato della scrittrice Barbara Dall'Osso. Si tratta di favole che "fanno del bene": l'intero ricavato va infatti all'associazione Gli amici di Andrea - Bologna che promuove progetti per bambini con disabilità e iniziative nelle scuole. Quest'anno Giampaolo a Vasco Rossi ha consegnato anche i libri. La consegna è avvenuta negli studi di registrazione a Bologna.