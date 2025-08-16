Auguri social

Vasco Rossi: auguri social di Ferragosto con la bottiglia decorata dal pittore rovatese Belotti.

Gli auguri social di Vasco Rossi

C'è un po' di Brescia negli auguri social di Vasco Rossi. Nella giornata di ieri (venerdì 15 agosto 2025) infatti in una Ig Story il cantante di Zocca ha pubblicato una sua foto mentre fa il bagno al mare e a corredo l'immagine di una bottiglia di Franciacorta decorata dal pittore rovatese Giampaolo Belotti. A Capodanno il celebre cantautore ha scelto di brindare al 2025 con un’altra bottiglia di Franciacorta d’autore decorata dal noto pittore e caricaturista rovatese. A consegnare l’opera, in quell'occasione, è stato il comune amico, Luca Clò, del rinomato ristorante Europa 92.

Il cantante sembra essere affezionato alla provincia di Brescia. Da anni infatti sceglie infatti il lago di Garda, Fasano del Garda (frazione di Gardone Riviera) più nel dettaglio per trascorrere le vacanze di Pasqua.

L'artista rovatese

Giampaolo Belotti nasce a Rovato, il 23 maggio 1954. Spirito curioso già dai tempi dell’adolescenza, il suo talento si forma alla scuola di disegno F. Ricchino di Rovato, allora diretta dal M°. Marte Morselli, e si consolida attraverso gli studi al Liceo Artistico di Bergamo, quando ha la possibilità di individuare la propria vocazione artistica, non solo nei quadri e sculture, ma anche verso il mondo della caricatura. La sua abilità come caricaturista emerge sin dalle prime esposizioni nel ’72, che lo vedono impegnato tanto in Italia quanto all’estero. L'artista rovatese Giampaolo Belotti è abituato ad avere a che fare con i vip: nel corso della sua carriera ha realizzato bottiglie personalizzate per Gianmarco Tamberi (Gimbo) e Marcell Jacobs, vincitori dell’oro alle Olimpiadi di Tokyo, Katherine Kelly Lang, la Brooke di «Beautiful», e molti altri. Ma con Vasco nel corso degli anni si è creato un legame speciale e non a caso nel 2023 Belotti gli ha portato anche alcune delle favole a fin di bene scritte da Barbara Dall’Osso (e sapientemente illustrate dal maestro).