erbusco

I due vip hanno scelto la pasticceria Roberto per festeggiare il compleanno del cantante, che da alcuni anni vive ad Adro.

Ancora una volta la Franciacorta si conferma come meta preferita per il turismo enogastronomico dei vip. Sabato 30 ottobre Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati a pranzo alla pasticceria Roberto di Erbusco, in compagnia di amici. Michelle Hunziker ha festeggiato con una torta a sorpresa il compleanno dell’ex marito Eros Ramazzotti (che ha compiuto 58 anni il 28 ottobre).

Pranzo (e torta) made in Franciacorta per il compleanno di Eros Ramazzotti

Nello storico locale di Erbusco, guidato dal maestro pasticcere Giovanni Cavalleri, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno assaggiato le prelibatezze cucinate dallo chef rovatese Matteo Cocchetti, che dal 2018 ha instaurato una felice collaborazione con Cavalleri. I due, infatti, condividono una filosofia che si fonda sulla fusione tra pasticceria e cucina, puntando sulla qualità. Una sinergia feconda tra due professionisti che sono entrambi perfezionisti e inseriscono nelle loro creazioni tutto il loro sapere, in continua evoluzione. “E’ stato molto bello ed emozionante – ha commentato lo chef dopo l’incontro con Eros e Michelle – Sono due splendide persone”.

Proprio nei giorni scorsi la Pasticceria Roberto è stata nuovamente inserito dal Gambero rosso ai vertici della classifica dei migliori bar d’Italia 2022 con il punteggio massimo (tre chicchi e tre tazzine): una valutazione d’eccellenza di cui si possono fregiare solo pochi locali in Italia.

La Franciacorta per Ramazzotti è ormai diventata una seconda casa: dal 2018, infatti, il cantante ha preso casa a Torbiato e spesso, nel tempo libero, esplora il territorio a piedi, in bicicletta o a cavallo. Non di rado, durante queste passeggiate, si imbatte in fan che lo riconoscono e gli chiedono un selfie e capita spesso che il celebre artista pubblichi poi i video di questi incontri, sempre molto divertenti, sulle sue storie di Instagram.