Monte Isola da Oscar: il sindaco con Zoe Saldana e Matthew Mc Conaughey.

A Monte Isola

Monte Isola è stata la cornice delle riprese del film internazionale “Positano” per Netflix: protagonisti sono gli attori Zoe Saldana e Matthew McConaughey. Lunedì 25 maggio 2026 è stata la prima giornata di set nel centro di Tavernola e nella frazione di Cambianica dove, ad andare in scena, è stato un intenso inseguimento. Numerose comparse si sono trovare nell’oratorio di Tavernola dove sono stati allestiti gli spazi per la sartoria, il trucco e le acconciature.

Il sindaco con gli attori

Il giorno successivo (martedì 26 maggio 2026) il trasferimento della troupe a Monte Isola dove sono state girate delle scene a Villa della Solitudine. Il primo cittadino Fiorello Turla ha immortalato sui social alcuni scatti con gli attori protagonisti.

Zoe Saldaña e il marito cresciuto a Salò

Zoe Saldaña è sposata con il regista e produttore Marco Perego cresciuto a Salò. Nel novembre 2024 erano stati immortalati con il titolare dell’osteria dell’Orologio di Salò dopo una cena.Di recente, inoltre, Perego è stato sul lago di Garda per le riprese del film Petrichor

Perego è nato nel 1979 a Vimercate (Milano) ed è cresciuto sulle sponde del lago di Garda a Salò . Da giovanissimo ha praticato il calcio, giocando nel Venezia e in altre realtà sportive fino a quando un infortunio al piede ha messo fine alla sua carriera da calciatore.

All’età di 21 anni si trasferisce a New York dove intende promuovere la sua vocazione di artista visivo. Il suo primo dipinto è stato venduto a Gilda Moratti ; nel corso del tempo le sue opere hanno acquistato sempre più valore arrivando a valere fino a 30mila dollari al pezzo. Oggi vive a Los Angeles con la moglie e i tre figli.

Zoe Saldaña è una ballerina e attrice americana, si è imposta al pubblico con i film Il ritmo del successo (2000) e Crossroads – Le strade della vita (2002), ma apparirà anche nei ruoli di Anamaria in La maledizione della prima luna, Nyota Uhura in Star Trek e il suo sequel Into Darkness – Star Trek, Neytiri in Avatar e Gamora in Guardiani della Galassia. Natal il 19 giugno 1978 a Passaic, una cittadina del New Jersey, da padre domenicano e madre portoricana. Il suo nome è noto al grande pubblico per aver partecipato a Avatar (2009), Guardiani della Galassia (2014) e Star Trek (2009).

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Grandi nomi

Matthew McConaughey è un celebre attore e produttore cinematografico statunitense, nato a Uvalde (Texas) il 4 novembre 1969. Ha vinto il Premio Oscar come miglior attore nel 2014 per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club. Oltre al lavoro sul grande schermo, McConaughey ha pubblicato nel 2020 il suo libro autobiografico bestseller intitolato Greenlights, in cui racconta la sua filosofia di vita e il suo percorso di crescita personale. È inoltre molto attivo nello sport e nei progetti di beneficenza tramite la sua fondazione.