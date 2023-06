Matrimonio in Franciacorta per Enock Barwuah, fratello di Balotelli

Fiori d'arancio nella famiglia Balotelli. Quella di ieri, venerdì 16 giugno, è stata una giornata di festa. Il calciatore Enock Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è convolato a nozze.

Matrimonio in Franciacorta per Enock Barwuah

Una cerimonia religiosa officiata a Castegnato e poi un meraviglioso ricevimento in una delle Ville più esclusive e in voga del momento, a Passirano. E' stato un matrimonio "made in Franciacorta" quello che ieri ha visto protagonista la famiglia Balotelli. A convolare a nozze Enock, il fratello più piccolo di Mario. Balotelli ha sposato Giorgia Migliorati, alla quale è legato da diversi anni.

Un matrimonio che, comunque, si è svolto con riservatezza e classe. Infatti, gli sposi e gli invitati hanno cercato di non far trapelare nulla sulla data del matrimonio e sulla location. Nozze anche piuttosto intime e che non hanno visto un gran numero di presenti.

Gli invitati

Mario ha avuto un importantissimo ruolo, quello del testimone. Tra gli invitati che hanno preso parte alla cerimonia nuziale, anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello: Francesco Oppini e la fidanzata Francesca Viverit, ma anche Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni.

Le fedi

Mario Balotelli è stato accompagnato al matrimonio dalla fidanzata Francesca Monti. Con lui, però, anche la figlia Pia, avuta dalla sua ex Raffaella Fico: è stata lei a portare le fedi.