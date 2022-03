Belen e Stefano De Martino, torna l'amore nel Bresciano

vip

La coppia è stata pizzicata ancora una volta insieme.

Belen e Stefano De Martino, la coppia (o presunta tale) più chiacchierata del momento, ha trascorso un week end di relax nel Bresciano.

Una location da favola

Il luogo prediletto (non sarebbe infatti la prima volta) è l'Albereta Relais & Chateaux di Erbusco in Franciacorta. A riportarlo è il magazine Chi che nel numero in edicola da oggi (mercoledì 30 marzo) ha pubblicato nuove (le ennesime) paparazzate nelle quali si vedono il conduttore e la bella showgirl uscire dal resort. Fatto peraltro documentato anche dalla stessa Belen in un' Instagram stories nella quale mostra la magnifica stanza dove hanno soggiornato. Una location esclusiva: si tratta infatti della "Cabriolet Suit" con un tetto che di notte permette di guardare le stelle e di giorno si apre facendo entrare il sole, come pare sia di fatto essere entrato (di nuovo) nelle loro vite.

Di buon auspicio

Ma non à la prima volta, già nel 2019 nel corso del loro riavvicinamento dopo la separazione, infatti si erano ritagliati una parentesi di relax nella magnifica location. Come loro tanti altri vip scelgono tale location come meta privilegiata per staccare dalla routine, tra loro anche Chiara Ferragni e famiglia.