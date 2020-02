Camion prende fuoco a Palazzolo: chiusa la A4 per Milano GALLERY

Fuoco e fiamme poco prima del casello di Palazzolo sull’Oglio, è successo questa mattina all’alba sull’autostrada A4.

Camion prende fuoco a Palazzolo

Autostrada chiusa, questa mattina all’alba, sulla A4, per via di un camion che ha preso fuoco all’altezza di Palazzolo sull’Oglio in direzione Milano. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia oltre ai soccorsi.

Autostrada riaperta da poco

L’incidente è accaduto attorno alle 5.30 e l’autostrada è stata riaperta da poco. L”intervento è tutt’ora in atto.

Il traffico

Nel frattempo il traffico è stato deviato sulle provinciali adiacenti per superare l’ostacolo tra i caselli di Rovato e Grumello del Monte. Ora la situazione sembra in via di normalizzazione, anche se rimangono da chiarire le cause dell’incidente.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE