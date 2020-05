Zanzare e sistemi di disinfestazione: se ne parla (online) a Palazzolo sull’Oglio

Con l’arrivo della bella stagione, puntuali come ogni anno, arrivano anche le fastidiose zanzare.

Come difendersi dalle zanzare

A tal proposito il comune di Palazzolo sull’Oglio organizza lunedì 25 maggio, alle 20.30, un incontro virtuale, rivolto a tutti i Cittadini interessati, sul tema «Zanazare, falsi miti e sistemi di disinfestazione». Al centro dell’incontro le zanzare e le curiosità legate al loro mondo, verranno sfatati falsi miti e condivise le migliori misure di prevenzione e sistemi di disinfestazione.

Ad introdurre Francesco Marcandelli (assessore all’Ecologia del Comune di Palazzolo sull’Oglio);

Relazionano gli esperti del settore: Vincenzo Sirani (Procuratore Sirani Vincenzo Srl) e Giovanni Nuvoli (Service Mgr Anticimex srl)

L’incontro quest’anno si terrà on-line. Per partecipare al webinar, gli interessati dovranno registrarsi (volendo anche prima del 25 maggio) al link https://attendee.gotowebinar.com/regist…/8771198286938829068.

Basta inserire il proprio nome, cognome e un indirizzo di posta elettronica, sul quale arriverà una e-mail di conferma d’iscrizione con indicate le modalità tecniche per la partecipazione all‘incontro on-line di lunedì 25 maggio.